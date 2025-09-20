Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques aéreos rusos

Publicado por Virginia Martínez 20 de septiembre, 2025

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá con el presidente Donald Trump al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana. La información se conoce en medio de la intensificación de la ofensiva rusa.

Rusia realizó uno de sus mayores ataques aéreos durante la noche del sábado, disparando 40 misiles y 580 drones contra Ucrania en una andanada que mató al menos a tres personas y dejó decenas de heridos, según dijo Zelenski este sábado.

El presidente ucraniano anunció que sostendría "una reunión con el presidente de Estados Unidos" y precisó que discutiría sobre las garantías de seguridad para Ucrania y sanciones contra Rusia durante las conversaciones con Trump.

Ucrania ha insistido en garantías de seguridad respaldadas por Occidente para prevenir futuros ataques rusos, pero el presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido que cualquier plan que considere el despliegue de tropas occidentales en Ucrania sería inaceptable.

El intento de Estados Unidos para terminar pronto con la guerra quedó estancado y Rusia ha descartado una reunión entre el presidente Putin y Zelenski, algo que Kiev dice que es la única manera para alcanzar la paz.

"Hemos preparado las bases para las garantías de seguridad que Europa está dispuesta a adoptar, teniendo en cuenta la presencia de Estados Unidos", dijo Zelenski en declaraciones divulgadas por la presidencia ucraniana el sábado.