Zelenski dice estar listo para reunirse con Putin: "A veces lo necesitamos aunque no nos gusten las caras"
El mandatario ucraniano señaló que en las negociaciones debe seguirse un orden, comenzando con un alto el fuego.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este fin de semana que está “listo” para sentarse cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar el fin de la guerra. Sin embargo, advirtió que cualquier encuentro debe partir de un acuerdo de alto el fuego como primer paso.
Las declaraciones las dio en Kiev durante la Conferencia de Estrategia Europea de Yalta, en una entrevista con Fareed Zakaria de CNN que se transmitió este domingo. Zelenski, en tono serio aunque con un comentario irónico que generó risas en la sala, dijo: “A veces lo necesitamos. Aunque no nos gusten las caras”.
Condiciones y prioridades de Ucrania
El mandatario ucraniano señaló que existe un orden en las negociaciones. Primero, un alto el fuego con resultados claros. Luego, una posible reunión directa con Putin para abordar los temas más complejos, incluidas las disputas territoriales. Zelenski dejó claro que no quiere mediadores en la mesa, aunque sí el respaldo de aliados como Estados Unidos y Europa.
Al ser consultado sobre si aceptaría concesiones territoriales, insistió en que no forman parte de sus prioridades actuales. Hoy, Rusia mantiene el control total de las regiones ucranianas de Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, además de Crimea, que fue anexada en 2014.
El papel de Trump en el proceso
En esas conversaciones en Washington, Trump afirmó que un alto el fuego no debía ser un requisito para que ambas partes se reúnan, una posición que parece contrastar con la de Zelenski, quien ve esa condición como el primer paso indispensable para avanzar hacia la paz.