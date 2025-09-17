Las exportaciones japonesas a EEUU caen un 14% por los aranceles

La bandera de Japón ondea sobre el Banco Central del país.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 16 de septiembre, 2025

(AFP) Las exportaciones japonesas a Estados Unidos se desplomaron casi un 14% en agosto, a medida que los aranceles de Donald Trump seguían afectando, y los datos oficiales del miércoles también mostraron que los envíos de automóviles cayeron más de un cuarto.

Las cifras marcaron la última caída fuerte desde que el presidente de EE.UU. dio a conocer sus gravámenes contra la mayoría de los otros países que sacudieron los mercados y sacudieron el comercio mundial.

La caída interanual del 13,8% en el valor de los bienes destinados a Estados Unidos fue la más fuerte en más de cuatro años, según Bloomberg.

Las exportaciones de automóviles se desplomaron un 28,4%, mientras que las de piezas de automóviles cayeron un 7,1%, según datos del Ministerio de Finanzas japonés. Los envíos de automóviles y otros vehículos han experimentado caídas similares desde que Trump comenzó su guerra comercial a principios de año.

La industria automotriz, que representa alrededor de un tercio de las exportaciones de Japón a Estados Unidos, ha estado sufriendo bajo un gravamen del 27,5 por ciento.

Sin embargo, el martes, entraron en vigor los aranceles estadounidenses más bajos sobre los automóviles japoneses a medida que Washington aplicaba un reciente pacto comercial entre ambos países.

Los automóviles se enfrentarán ahora a un peaje del 15 por ciento, igual que muchos otros bienes.

Aunque la aplicación del acuerdo comercial supuso una victoria para Japón, los gravámenes seguirán causando un enorme dolor a las industrias del país y los grupos de presión empresariales japoneses esperan que Tokio impulse nuevas negociaciones.

Trump ha impuesto dolorosos aranceles de importación a países de todo el mundo en un intento de impulsar la fabricación estadounidense y reducir el colosal déficit comercial de EEUU.

La industria automovilística japonesa, que incluye a gigantes como Toyota y Honda, representa alrededor del ocho por ciento de los empleos del país.

El superávit comercial de Japón con Washington -que ha sido fuertemente criticado por Trump- se redujo cerca de un 50 por ciento interanual en agosto, hasta los 324.000 millones de yenes (2.210 millones de dólares).