Netanyahu: la visita de Rubio muestra la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

Publicado por Diane Hernández 14 de septiembre, 2025

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró este domingo que la visita del principal diplomático estadounidense, Marco Rubio, a Israel demuestra la "fortaleza" de los lazos entre ambos países.

Netanyahu calificó a Rubio de "amigo extraordinario" de su país, en este segundo viaje del secretario de Estado a Jerusalén desde que asumió su cargo. El primero fue en febrero.

"Es tan fuerte, tan duradera como las piedras del Muro Occidental que acabamos de tocar", expresó Netanyahu a los periodistas después de ofrecer oraciones en el sitio religioso el Muro de las Lamentaciones, junto a Rubio y el enviado de Washington a Israel, Mike Huckabee.

"Mi atención se centrará en asegurar el retorno de los rehenes"

En una publicación en redes sociales antes de su vuelo, Rubio dijo que su enfoque estará en "asegurar el regreso de los rehenes, encontrar maneras de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los civiles y abordar la amenaza que representa Hamás".

"Hamás no puede seguir existiendo si el objetivo es la paz en la región", añadió en el post de X.

Hasta el momento no han trascendido otros detalles de la agenda de Rubio, aunque se espera que se discuta el plan de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza, la ciudad más grande de la Franja de Gaza, revelaron algunos medios.