Polonia anunció que drones rusos penetraron su espacio aéreo y activó un operativo militar para neutralizarlos

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de septiembre, 2025

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia anunció que varios drones rusos penetraron su espacio aéreo este miércoles, asegurando que habían activado un operativo militar para rastrear dichas aeronaves y neutralizarlas. En un comunicado a través de su cuenta de X, dicho cuerpo militar alertó a todos los ciudadanos residentes en Polonia a permanecer en sus casas por razones de seguridad ante la respuesta bélica que estaban llevando a cabo contra los drones rusos.

“Atención: durante el ataque de hoy de la Federación Rusa contra objetivos ubicados en el territorio de Ucrania, nuestro espacio aéreo fue violado en repetidas ocasiones por objetos tipo dron. Se está llevando a cabo una operación destinada a identificar y neutralizar dichos objetos. Por orden del Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, se han desplegado armas y los servicios están trabajando activamente para localizar los objetos derribados. Enfatizamos que la operación militar continúa y hacemos un llamado a la población a permanecer en sus hogares. Las áreas más amenazadas son los voivodatos de Podlaskie, Mazowieckie y Lubelskie. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está monitoreando la situación actual, y las fuerzas y recursos bajo su mando permanecen plenamente preparados para una respuesta inmediata”, comentó el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia, país que forma parte de la OTAN.

Asimismo, el primer ministro polaco Donald Tusk comunicó a través de su cuenta de X que Rusia había violado el espacio aéreo de su país con la incursión de los drones, y agregó que el ejército de Polonia habría ya usado armamento contra estos, sin detallar cuántos habrían logrado neutralizar. “Se está llevando a cabo una operación relacionada con múltiples violaciones del espacio aéreo polaco. El ejército utilizó armamento contra los objetos. Estoy en contacto constante con el presidente y con el ministro de Defensa. Recibí un informe directo del comandante operativo”, comentó Tusk.

Alerta de la Fuerza Aérea de Ucrania

Pocas horas antes, el cuerpo militar anunció que había activado sus defensas aéreas en el más alto estado de preparación, luego de que la Fuerza Aérea de Ucrania advirtiera que drones rusos habían cruzado su espacio aéreo. En un comunicado a través de su cuenta de X, las Fuerzas Armadas de Polonia, detallaron que habían activado todos los procedimientos necesarios para asegurar su espacio aéreo, mientras Rusia llevaba a cabo ataques nocturnos a gran escala en suelo ucraniano.

“Atención: en la noche del 9 al 10 de septiembre de 2025, la Federación Rusa está llevando a cabo otro ataque masivo contra instalaciones ubicadas en el territorio ucraniano. Para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, el Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha activado todos los procedimientos necesarios. Aviones polacos y aliados están operando en nuestro espacio aéreo, y los sistemas de defensa aérea terrestre y de reconocimiento por radar han alcanzado el más alto estado de preparación. Estas acciones son de carácter preventivo y están destinadas a asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la región amenazada. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está monitoreando la situación actual, y las fuerzas y recursos bajo su mando permanecen completamente listos para una respuesta inmediata”, comunicaron las Fuerzas Armadas polacas.