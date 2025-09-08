Duro revés electoral para Milei en Argentina: su partido perdió por trece puntos en el distrito más poblado del país

Publicado por Virginia Martínez 7 de septiembre, 2025

Javier Milei sufrió un revés electoral a pocas semanas de las elecciones de medio término. Su partido, La Libertad Avanza, perdió por trece puntos porcentuales contra el peronismo en una elección local de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. Una vez que se conocieron los resultados, el presidente de Argentina reconoció una "clara derrota" y anticipó una autocrítica puertas adentro.

El peronismo es el partido de la oposición por el que Cristina Kirchner fue presidenta y vicepresidenta del país. Actualmente se disputa la conducción del espacio con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se espera que compita en las elecciones presidenciales de 2027.

Si bien la Provincia de Buenos Aires es un lugar históricamente peronista, las encuestas previas anticipaban un triunfo bastante menor, de entre 4 y 6 puntos. Sin embargo, con más del 90% de los votos contabilizados, el peronismo se impuso con el 47% de los votos, contra el 33% de La Libertad Avanza. De los ocho distritos electorales, el peronismo ganó en seis, incluyendo los dos más poblados. En esta elección local se eligieron concejales, diputados y senadores provinciales, como así también consejeros escolares.

"Sin dudas, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, expresó Milei, quien subió al escenario junto a buena parte de sus ministros.

Además, dijo que el Gobierno empezaría una etapa de autocrítica, dejando la puerta abierta para cambios estratégicos: "Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todos los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”.

En un claro mensaje a los mercados, el presidente Milei remarcó que no cambiará el rumbo económico, ni dará marcha atrás con las principales reformas.

"Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro (de salud) Lugones. Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no sólo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar", continuó.

A pesar de la derrota, el partido de Milei amplió su número de bancas en la Legislatura provincial, con siete escaños más en el Senado y trece más en la Cámara de Diputados.

Las elecciones de medio término, donde los argentinos votarán para diputados y senadores nacionales, tendrán lugar el domingo 26 de octubre.

La Provincia de Buenos Aires tiene más de 17 millones de habitantes y concentra casi al 40% de la población de Argentina. En este caso, la participación fue de 8.100.000 personas, un 63% del padrón.

El Gobierno de Milei viene arrastrando unas semanas tormentosas, con sospechas de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y el Congreso rechazando algunos vetos del presidente.