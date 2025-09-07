El corte de los cables del Mar Rojo ralentiza Internet en Asia y Oriente Medio

Trabajadores instalan un cable de fibra submarina en una foto de archivo. AFP

Varios cables submarinos en el Mar Rojo fueron cortados el sábado, causando interrupciones generalizadas de Internet en Oriente Medio y partes de Asia, incluidos los Emiratos Árabes Unidos.

La causa del incidente no quedó clara de inmediato, según Associated Press, que citó la preocupación por que terroristas Houthi de Yemen pudieran atacar la infraestructura como parte de su campaña terrorista contra Israel.

Los fallos en los cables se produjeron cerca de Jeddah, Arabia Saudí y afectaron a sistemas importantes como SMW4 e IMEWE, que dirigen el tráfico de Internet entre Asia, Oriente Medio y Europa.

Microsoft confirma los cortes

Microsoft confirmó los cortes, informando de un aumento de la latencia en Oriente Medio para su sistema Azure, mientras que el tráfico que no se enruta a través de la región no se vio afectado.

Loshouthis han atacado buques en la zona del Mar Rojo con misiles y drones en más de 100 ocasiones desde 2023, hundiendo cuatro y matando al menos a ocho personas, según AP.

En 2024, cables pertenecientes a cuatro grandes redes de telecomunicaciones -incluidas las redes Asia-África-Europa 1 (AAE-1), TGN Atlantic, Europe India Gateway y el sistema Seacom- sufrieron daños, cuya causa no estaba clara, informó entonces The Guardian.

El gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, había emitido poco antes una advertencia sobre una posible amenaza de los Houthi a estos activos submarinos, y los medios de comunicación israelíes atribuyeron los daños al grupo terrorista, según el informe.

Sin embargo, los rebeldes Houthi negaron la responsabilidad.

