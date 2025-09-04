Alemania: al menos cinco heridos tras un atropello en Berlín

Publicado por Carlos Dominguez 4 de septiembre, 2025

Este jueves, un grupo de personas, incluido niños, resultó herido tras un atropello en el distrito de Wedding, en Berlín, reportó el diario alemán BILD.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, el conductor del coche se salió de la calzada, se subió a la acera y atropelló a varias personas. Las autoridades informaron que una educadora resultó gravemente herida, mientras que tres niños (entre 7 y 8 años) resultaron con lesiones menores.

Por el momento, las autoridades descartaron de que se trate de un acto premeditado y se presume que la causa del accidente fue una conducción imprudente. Según Bild, se sospecha que el individuo conducía bajo los efectos de las drogas. Por este motivo, se ordenó una extracción de sangre y se detuvo provisionalmente al conductor.

NOTICIA EN DESARROLLO