Colombia: dos ataques terroristas casi simultáneos dejan 13 muertos y más de 20 heridos

Publicado por Sabrina Martin 21 de agosto, 2025

Colombia volvió a vivir una jornada de extrema violencia este jueves, cuando dos ataques en distintas regiones del país dejaron al menos 13 personas muertas y más de 20 heridas. Los hechos se registran en medio del repunte de actividades de grupos armados que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

Carro bomba en Cali

En Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, un camión cargado con explosivos detonó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. El atentado dejó cinco personas muertas y 14 heridas, según las autoridades.

El hecho revive la preocupación por la seguridad en la región, apenas semanas después de los ataques con explosivos ocurridos en junio, que dejaron siete muertos y más de 50 heridos.

Helicóptero policial derribado en Antioquia

Horas más tarde, en el municipio de Amalfi, en Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado mientras apoyaba labores de erradicación manual de cultivos de coca. El ataque dejó ocho uniformados muertos y otros ocho heridos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la aeronave habría sido impactada con un dron cargado de explosivos. En esta zona del noroeste colombiano operan el Frente 36 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa del país.

Contexto de creciente violencia

Ningún grupo armado se ha atribuido por ahora el atentado en Cali. Sin embargo, autoridades señalan como principales responsables a las disidencias de las FARC —EMC y Segunda Marquetalia—, así como al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Clan del Golfo, todos con fuerte presencia en diversas regiones.

El presidente Petro anuncia respuesta extraordinaria

Frente a la ola de violencia en el suroccidente del país, el Gobierno colombiano estudia declarar como “organizaciones terroristas” al Clan del Golfo y a las principales disidencias de las FARC. El objetivo de esta medida sería intensificar la persecución contra estos grupos, que combinan acciones violentas con el control de economías ilegales.

Además, entre las opciones en evaluación se encuentra la activación del Estado de conmoción interior, una figura constitucional que otorga facultades excepcionales al presidente para gobernar mediante decretos con fuerza de ley.