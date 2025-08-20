China aprovecha el retroceso de la demanda india de petróleo ruso para ampliar sus compras al Kremlin

Publicado por Leandro Fleischer 20 de agosto, 2025

En un movimiento estratégico, refinerías chinas han incrementado sus compras de petróleo ruso para entregas en octubre y noviembre de 2025, aprovechando una caída en la demanda de India, según expertos del sector. Este cambio en el mercado petrolero se produce en un contexto de tensiones geopolíticas y amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos, lo que añade incertidumbre a las operaciones comerciales.

De acuerdo con un informe publicado por Reuters, China ha asegurado al menos 15 cargamentos de crudo ruso, principalmente de la variedad Urals, para los próximos dos meses. Cada cargamento tiene un volumen de entre 700.000 y un millón de barriles, según analistas de Energy Aspects y Kpler. Esta adquisición responde a una disminución en las importaciones de petróleo ruso por parte de India, que había sido el principal comprador de crudo marítimo de Rusia desde que varios países occidentales impusieron restricciones a las exportaciones de Moscú tras la invasión de Ucrania en 2022.

El interés de India por el petróleo ruso se redujo en julio pasado debido a que los descuentos ofrecidos por Rusia se volvieron menos atractivos. Las refinerías estatales indias han recortado sus importaciones en aproximadamente 600.000 a 700.000 barriles por día, según estimaciones de Richard Jones, analista de Energy Aspects, indicó Reuters. Esto ha abierto una oportunidad para China, el mayor importador de petróleo del mundo, que ya es el principal comprador de crudo ruso, especialmente del tipo ESPO, exportado desde el puerto de Kozmino en el extremo oriental de Rusia.

Sin embargo, el aumento en la compra de crudo Urals y Varandey, variedades típicamente destinadas a India, podría tener un impacto en el mercado global. Según Xu Muyu, analista senior de Kpler, la mayor disponibilidad de petróleo ruso podría reducir la demanda china de crudo del Medio Oriente, que es entre 2 y 3 dólares más caro por barril. Esto, a su vez, podría ejercer presión sobre el mercado de Dubai, que ya enfrenta desafíos debido a una menor demanda estacional y una creciente competencia de suministros de arbitraje.

Incertidumbre por la amenaza de sanciones secundarias de Trump

A pesar de esta oportunidad, las refinerías chinas, tanto estatales como independientes, enfrentan ciertos riesgos ya que no están diseñadas para procesar exclusivamente crudo Urals, lo que limita su capacidad para absorber todo el volumen adicional de Rusia, según Jones. Además, la amenaza de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos, liderada por el presidente Donald Trump, genera cautela. El mandatario ha indicado que podría imponer tarifas de represalia a países que compren petróleo ruso, aunque el viernes pasado señaló que no consideraba necesario tomar medidas inmediatas, pero que podría hacerlo en las próximas semanas si las negociaciones por la paz en Ucrania no avanzan.

El panorama del comercio petrolero entre China y Rusia refleja un delicado equilibrio entre oportunidades económicas y riesgos geopolíticos. Mientras las refinerías chinas buscan aprovechar los precios competitivos del crudo ruso, la posibilidad de sanciones estadounidenses podría alterar este flujo comercial en el corto plazo.