EEUU firma un acuerdo migratorio de tercer país seguro con Paraguay, el primero con un país sudamericano

Publicado por Víctor Mendoza 15 de agosto, 2025

Washington y Asunción firmaron un acuerdo migratorio inédito para América del Sur. Conocido como Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA), permitirá a quienes deseen solicitar el asilo en Estados Unidos realizar primero los trámites desde Paraguay.

"Este acuerdo ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay, lo que permite a nuestros países compartir la carga que supone la gestión de la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo de nuestro país", explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

"El presidente de los Estados Unidos ya no permitirá que se abuse del sistema de asilo estadounidense", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien rubricó el pacto. También agradeció al presidente paraguayo, Santiago Peña, "por su liderazgo en la lucha contra la inmigración ilegal y su colaboración para crear un hemisferio más seguro".

El propio Peña aseguró luego en sus redes sociales que el acuerdo era "un paso más" en la "defensa de la democracia y los derechos humanos”, así como “en la construcción de un mundo más seguro para todos".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay explicó que el Memorándum de Entendimiento incluye la colaboración en "el análisis y tratamiento de solicitudes de protección".

"Estados Unidos remitirá a Paraguay los casos de personas que soliciten refugio", escribió. "La CONARE [Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados de Paraguay] evaluará cada solicitud y determinará su aprobación o rechazo conforme a la normativa vigente".

Es el primer Acuerdo de Tercer País Seguro que Estados Unidos firma con un país de América del Sur y el primero del segundo mandato de Trump, según CNN. En su primer mandato, había sellado unos con países como Guatemala y Honduras.

En un comunicado a propósito de la firma, Rubio señaló el pacto como un "ejemplo" más de la "amplia asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay". "Juntos, combatimos la delincuencia transnacional, contrarrestamos a los actores malignos y promovemos la estabilidad regional".