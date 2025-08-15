Entrevista | Exencargado para América Latina defiende la política de Biden hacia Maduro y justifica la polémica liberación de Alex Saab

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de agosto, 2025

Luego de que la Administración Trump elevara la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, Juan González —exencargado para América Latina durante el Gobierno de Joe Biden— defendió la política del expresidente demócrata hacia el régimen venezolano en una entrevista con VOZ.

La política de la Administración Biden hacia el chavismo, criticada por un amplio sector del Partido Republicano como complaciente, se caracterizó por abandonar la línea dura de Trump e iniciar un acercamiento a Caracas que incluyó el levantamiento de sanciones petroleras, la devolución a Venezuela de “los narcosobrinos” —familiares directos de Cilia Flores, esposa de Maduro, condenados por narcotráfico en EE. UU.— y el intercambio de rehenes estadounidenses a cambio de Alex Saab, señalado como testaferro del dictador venezolano y pieza clave del régimen.

Todas esas decisiones, muy cuestionadas en su momento por políticos republicanos y defensores de la democracia en Venezuela, fueron defendidas y justificadas por González, quien afirmó que la Administración Trump está cometiendo el “error” de ser confrontativa con el régimen de Maduro, advirtiendo que la actual política de Washington es un regreso a la “guerra fría”.

González, quien viajó a Caracas en abril de 2022 para reunirse con altos jerarcas del chavismo, aseguró que Trump tomó una decisión propagandística al aumentar la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, la más alta en la historia de EE. UU.

“Yo creo que mucha de la retórica especialmente alrededor de la recompensa por Maduro es para distraer que se ha quitado el estatus de protección temporal a los venezolanos, que se ha metido a venezolanos en el CECOT, en El Salvador, y es para distraer el trato hacia la diáspora venezolana en los EEUU, que ha sido abusada al igual que la cubana”, dijo González.

Cuando Yapor le consultó sobre los indultos otorgados a Saab y a los narcosobrinos, el exalto funcionario de la Administración Biden afirmó que, en aquel entonces, el acuerdo tenía mucho sentido para Washington.

“Se soltaron a los narcosobrinos porque, yo diría, ya habían cumplido la mayoría de su recompensa y habían dado toda la información que necesitaban”, dijo González. “Era parte de la negociación que nosotros estábamos llevando a cabo”.

Luego justificó la decisión de liberar a Saab.

“Yo entiendo la frustración con el indulto de Alex Saab, pero desde la perspectiva de los Estados Unidos el presidente de este país tiene una responsabilidad de proteger a todos los americanos y sacamos a todos los que estaban en esa prisión”, afirmó González, quien fue consultado por Yapor sobre los incumplimientos del régimen de Maduro a los acuerdos que se habían firmado con la Administración Biden.

“Hablando de Venezuela, en el caso de Saab, por ejemplo, nunca quedó claro. Porque las elecciones libres nunca ocurrieron, de hecho, sigue denunciándose el fraude electoral el 28 de julio y la anterior Administración no hizo nada. ¿Por qué entonces no reaccionó la Administración Biden? Tras la liberación de Saab y los narcosobrinos no hay mucho con lo que pueda negociar Estados Unidos”, dijo Yapor.

González intentó explicar que la negociación de la Administración Biden con Maduro llevó a Venezuela a un “momento democrático” cuando el candidato Edmundo González, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, ganó el 28 de julio de 2024 las elecciones presidenciales por un amplio margen, según se constató en las actas electorales recuperadas por la oposición.

Sin embargo, pese a esos comicios, Maduro y sus aliados se atrincheraron en el poder, reprimieron brutalmente a la disidencia y provocaron el exilio de cientos de activistas y dirigentes políticos. Desde el 28 de julio, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, reconoce el triunfo de Edmundo González, el liderazgo de Machado y la ilegitimidad de Maduro.