El padre del senador colombiano Miguel Uribe despide a su hijo y pide un cambio en el 2026: "No tenemos duda de dónde viene la violencia"

Publicado por Sabrina Martin 13 de agosto, 2025

En una ceremonia cargada de emotividad y dolor, Miguel Uribe Londoño despidió este miércoles 13 de agosto a su hijo, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, en la Catedral Primada de Bogotá. El acto religioso, presidido por el cardenal Luis José Rueda, reunió a autoridades, familiares y ciudadanos que acudieron a rendir homenaje al legislador, quien falleció el pasado 7 de junio en Fontibón, Bogotá, tras recibir tres disparos en medio de un mitin.

Durante su discurso al final de la eucaristía, Uribe Londoño sugirió que el asesinato de su hijo fue un acto de violencia política. “Esta guerra tiene culpables y responsables, lo sabemos, no tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia, no tenemos duda de quién la promueve, no tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más y no más”, afirmó

Recordó que esta no es la primera vez que la violencia golpea a su familia. “La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió. Y tocó nuevamente la puerta de mi familia, primero llevándose la vida de mi esposa, Diana Turbay, y ahora, la de mi hijo, Miguel”, señaló.

Llamado a la acción para 2026

El padre del senador señaló que el mejor homenaje a su hijo será mantener vivas sus ideas y trabajar por los cambios que defendía. Insistió en que las elecciones presidenciales de 2026 representan una oportunidad crucial para frenar la violencia y recuperar la seguridad, condición que, afirmó, es indispensable para lograr la paz.

“Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026, no la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa”, dijo.

Uribe Londoño instó a los colombianos a “movilizar la Nación” para proteger la democracia y evitar que los promotores de la violencia impongan su agenda. Recalcó que la organización política y el liderazgo que continúe el legado de su hijo serán decisivos para “derrotar a la oscuridad” que pretende condenar al país.