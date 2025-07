Alto el fuego en Medio Oriente: “Israel no se quedará sin hacer nada"

Publicado por Leandro Fleischer 1 de julio, 2025

El prestigioso periodista y escritor israelí Ben-Dror Yemini, autor del libro La industria de las mentiras, dialogó en exclusiva con VOZ tras la reciente guerra de 12 días entre Israel e Irán. Con un análisis incisivo, Yemini abordó, entre otros asuntos, el daño que el Estado judío produjo al programa nuclear iraní, la ideología del régimen islámico, la guerra que aún continúa en Gaza, el futuro de Medio Oriente y la percepción distorsionada de Israel en Occidente, denunciando lo que considera un "lavado de cerebro" antioccidental en universidades y medios.

Un golpe al programa nuclear, pero no a la ideología



Yemini destacó que el Estado judío logró dañar en gran medida el programa nuclear iraní. "Ciertamente, Israel asestó un golpe significativo a las instalaciones nucleares de Irán, pero no destruyó la ideología", dijo.

Según el periodista, el régimen iraní posee una ideología a la que calificó de "antisemitismo genocida". Yemini indicó que el Gobierno de los ayatolás mantiene un objetivo claro: "Eliminar al Estado de Israel". Este propósito ideológico, afirmó, es difícil de erradicar sin un cambio de régimen, algo que no se logró en el conflicto.

El escritor lamentó que la solución no pueda venir de intervenciones externas, citando fracasos históricos en Irak y Afganistán. "Tiene que venir del propio pueblo", dijo, refiriéndose a la población de Irán, y destacó que "según todos los expertos, la mayoría de los iraníes se oponen al régimen" y desean democracia. Sin embargo, subrayó que el Gobierno de los ayatolás ha despilfarrado recursos en su agenda ideológica. "Han dilapidado medio billón (trillion) de dólares. Una suma enorme [...] porque el objetivo ideológico es mucho más importante que los intereses como la educación, el bienestar o mejorar la vida de las personas en Irán", indicó.

La vigilancia de Israel y el rol del Mossad



Frente a la posibilidad de que Irán reconstruya su programa nuclear, Yemini enfatizó la capacidad del Estado judío para mantenerse alerta: "Israel no se quedará sin hacer nada. Seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora". Resaltó la eficacia de la inteligencia israelí, particularmente del Mossad, que operó con precisión quirúrgica durante el conflicto.

"Vimos a agentes del Mossad operando dentro de Irán, lanzando drones desde dentro de Irán. Parece una escena de una película, pero ocurrió", afirmó. Además, destacó la precisión de las operaciones: "La tasa de bajas civiles fue cercana a cero. Los ataques fueron únicamente contra instituciones del régimen". Además, Yemini expresó confianza en que esta vigilancia continuará para evitar “que lleguemos a una situación que no queremos".

La paradoja de Occidente y el "lavado de cerebro"



Yemini criticó duramente la narrativa predominante en Occidente, particularmente en universidades estadounidenses, donde se percibe un adoctrinamiento antioccidental y antisionista.

"Hay un lavado de cerebro terrible y espantoso contra el propio Occidente, contra Israel, contra ellos mismos", afirmó. Este fenómeno, según él, lleva a protestas que condenan al Estado judío mientras ignoran las principales víctimas del islam radical. que son, señaló, “los musulmanes. No los estadounidenses, ni los europeos, ni los israelíes".

El periodista cuestionó la lógica de quienes apoyan al grupo terrorista palestino Hamás o justifican acciones como las de la masacre del 7 de Octubre: "¿Ustedes se han vuelto locos? ¿Qué están haciendo, por el amor de Dios?", expresó el periodista en un mensaje contundente a los estudiantes occidentales que se manifiestan contra Occidente e Israel.

Para Yemini, esto refleja una educación antioccidental que ha permeado durante dos décadas, llevando a una percepción errónea de Israel como una potencia "colonialista". "No es verdad. Mis abuelos, que vinieron de Yemen hace más de cien años, huyeron; no eran colonialistas. Los judíos que vinieron de Rusia y Polonia eran refugiados, perseguidos; no eran colonialistas", enfatizó.

El islam radical genera “destrucción” y “derramamiento de sangre”



Yemini señaló que el islam radical, ya sea chiíta o sunita, genera "destrucción, ruina, derramamiento de sangre" donde sea que se encuentre, tal como lo hizo en lugares como el Líbano, Yemen o los países del Sahel, entre otros.

"En todas partes del mundo donde hay islam radical, hay destrucción [...] Yemen es un país donde, según la ONU, la mitad de la población pasa hambre", afirmó. En este contexto, criticó a Hamás, cuya ideología de "antisemitismo genocida" perpetúa el sufrimiento de los palestinos, que son “víctimas de Hamás, al igual que en Yemen son víctimas de los hutíes e Irán".

A pesar de los logros militares de Israel contra Irán, Yemini lamentó que no hayan impactado la situación en Gaza: "No la afecta. Eso es lo malo, por la simple razón de que no es racional. No es que ahora Hamás dirá: ‘Vaya, mira a Israel como una superpotencia regional, [...] mejor nos calmamos’". Para él, enfrentar al grupo terrorista requiere una estrategia diferente, ya que el Estado judío ha demostrado ser más débil “contra una organización terrorista que opera como un grupo de guerrilla" que como lo fue contra Irán .

Un optimismo cauto por los Acuerdos de Abraham

A pesar de los desafíos, Yemini se mostró optimista respecto a los avances en las relaciones con el mundo árabe. "Muchos israelíes y judíos se sienten mucho mejor caminando en países como Emiratos Árabes Unidos y Bahréin que en París y Londres", afirmó, destacando que países árabes enfrentan al islam radical, mientras que en Occidente "les tienen miedo y los reciben".

Sobre los Acuerdos de Abraham, expresó esperanza en que más países, como Arabia Saudita, se unan. "Espero que Israel sea un poco más inteligente para ampliar los Acuerdos de Abraham [...] y estaremos en una situación en la que Israel tenga paz con gran parte del mundo árabe", afirmó.

Un llamado a la reflexión

Yemini cerró con un mensaje claro: el mundo debe reconocer quiénes son las verdaderas víctimas y los verdaderos agresores. "Queremos que a los palestinos les vaya bien; para que les vaya bien, necesitan protestar [...] contra la yihad, contra Irán, contra los radicales, y no formar una coalición con los radicales", concluyó. Su análisis invita a cuestionar las narrativas dominantes y a apoyar un cambio hacia la paz y la racionalidad en la región.