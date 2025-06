Irán niega un acuerdo de alto el fuego, pero dice que está dispuesto a detener su "respuesta" si Israel culmina sus ataques

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de junio, 2025

El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, desmintió públicamente el ‘alto el fuego’ con Israel que anunció horas atrás el presidente Donald Trump en la red social Truth.

Según Seyed Abbas, Irán no alcanzó ningún acuerdo, sin embargo, sugirió que su país está dispuesto a aceptar uno siempre y cuando Israel frene sus ataques.

“Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones: Israel fue quien lanzó la guerra contra Irán, no al revés”, escribió el ministro de Exteriores. “Hasta el momento, NO hay ningún 'acuerdo' sobre un alto al fuego ni sobre el cese de las operaciones militares. Sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después de ese momento”.

“La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más adelante”, añadió Seyed Abbas.

En un mensaje posterior, el ministerio de Exteriores pareció anunciar el cese de las operaciones militares de Irán contra Israel.

“Las operaciones militares de nuestras poderosas Fuerzas Armadas para castigar a Israel por su agresión continuaron hasta el último minuto, a las 4 de la mañana. Junto con todos los iraníes, agradezco a nuestras valientes Fuerzas Armadas que siguen listas para defender a nuestro querido país hasta la última gota de sangre y que respondieron a cualquier ataque del enemigo hasta el último minuto”.

Las palabras de alto funcionario iraní se producen después de que Trump sorprendiera anunciando un alto el fuego de doce horas entre Israel e Irán.

“Israel e Irán han acordado por completo un ALTO EL FUEGO TOTAL Y ABSOLUTO, que entrará en vigor dentro de aproximadamente seis horas, una vez que ambos países concluyan sus misiones finales en curso. Este alto el fuego tendrá una duración de 12 horas, tras las cuales se considerará que la guerra ha FINALIZADO”, escribió Trump.

Los comunicados cruzados entre Washington y Teherán llegaron después de que Irán atacara bases estadounidenses en Qatar en respuesta al bombardeo de EEUU contra las tres instalaciones nucleares iraníes con siete bombarderos furtivos B-2. El ataque de Irán, según funcionarios estadounidenses, no generó un daño significativo.

La respuesta provocó la burla del presidente Trump, quien calificó la represalia iraní como “muy débil”.

"Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia. Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía en una dirección no amenazante", escribió el presidente republicano.