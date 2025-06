Los diputados británicos aprueban la eutanasia

Entre las provisiones sopesadas por los parlamentarios este viernes se encontraba una prohibición de hacer publicidad a los servicios de muerte asistida en todo el Reino Unido. Tras contar los votos, quedó aprobada.La prohibición de publicidad generó más consenso que el suicidio asistido en sí. La promotora del veto, la laborista Kim Leadbeater, afirmó que este demostraba que no habría competencia entre los cuidados paliativos y el suicidio asistido. "Creo firmemente que debemos adoptar un enfoque holístico de la elección y el cuidado de los enfermos terminales", sostuvo en palabras aCríticos, sin embargo, señalaron que su provisión permitía establecer excepciones en el futuro y apuntaron a la hipocresía de que desde el Estado se considerara correcto proveer un servicio que, sin embargo, no consideraba correcto promover. Es, afirman, hacerlo en la sombra.En Londres, una campaña publicitaria del activistadesató la polémica por las publicidades sobre el suicidio asistido, al mostrar gente feliz acompañado con textos como "mi último deseo es que mi familia no me vea sufrir, y que y o no tenga que hacerlo". Mismas vallas publicitarias donde se prohíbe promocionar comida chatarra desde 2019