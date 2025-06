A pesar de todos estos casos abiertos, todos ellos relacionados con su entorno más cercano,. Al menos por ahora, tal y como señaló en su comparecencia de prensa de este jueves, ya que, según él, estas investigaciones "no están afectando a su Gobierno, sino al PSOE".​Sin embargo, cada vez son más los españoles que reclaman su renuncia. Igual que la oposición. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular (),, publicó un video en redes sociales para pedirle a Sánchez que dimita y que convoque elecciones anticipadas.​"Ha llegado el momento de poner fin a la huida. Sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez que todo lo controla en su Gobierno y en su partido, no se enteraba de nada. En cualquier caso, debe convocar elecciones de manera inmediata. Ha quedado en una situación imposible y debe asumirlo cuanto antes", afirmó Núñez Feijóo. El PP convocó el pasado domingo una manifestación en Madrid, a la que acudieron cientos de miles de personas, para pedir la marcha del presidente del Gobierno.​Por su parte, el líder de-quien se encontraba en Asunción (Paraguay) participando en el Foro Madrid en el momento en el que la UCO destapaba el informe de Cerdán- apuntó a que el Gobierno es "".​"Las noticias que estamos conociendo sólo confirman lo que llevamos siete años denunciando: el Gobierno es una charca de corrupción, una ciénaga pestilente, una banda mafiosa de delincuentes. Apelo a que todos los diputados honrados impulsen una moción de censura", reiteró Abascal. "Hace falta acorralar a Sánchez".