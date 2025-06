'The Telegraph' advierte a Starmer sobre la pesadilla socialista de España

Publicado por Carlos Dominguez 3 de junio, 2025

El diario británico The Telegraph ha publicado un artículo advirtiendo al primer ministro laborista, Keir Starmer, sobre la pesadilla que se vive en España como consecuencia de las políticas de izquierda implementadas en el país de la Península Ibérica.

El 28 de abril, España vivió el peor apagón de su historia y por el momento las causas de este apagón son el objeto de grandes especulaciones. Para The Telegraph, muchos apuntan a la insistencia del Gobierno de Sánchez en querer acelerar la dependencia a las energías renovables.

Un informe arrojó que el Gobierno español ordenó al operador de la red nacional que intensificara el uso de energías renovables una semana antes del apagón "para presentarse en Europa como un país pionero", según informó el diario ABC. El periódico español afirmó que se habían desplegado "programas inestables" para alimentar la red con la mayor cantidad posible de energía renovable.

El objetivo de España es que en 2030 el 81% de la electricidad proceda de fuentes renovables, afirma The Telegraph. El año pasado, las renovables representaron el 56,8% del mix. El día del apagón, según el informe citado por el diario ABC, España se acercaba al 73%. Un portavoz del Gobierno ha negado las afirmaciones, diciendo que "no se dio orden de ningún experimento ni de los llamados programas inestables".

Según The Telegraph, la España de Sánchez se presentó como un ejemplo no de proeza sostenible, sino de lo que realmente ocurre cuando se persigue a toda costa una ideología de las "cero emisiones netas".

Un ejemplo de esto es el del pueblo de Almaraz, en el que se está construyendo un gran parque solar, mientras la central nuclear se prepara para el cierre.

Según The Telegraph, Almaraz es la imagen clara de lo que es la vida después de ocho años de un Gobierno socialista obsesionado con las energías renovables y con la imposición de su ideología a empresas y hogares.

Para el diario británico, si alguna vez hubo una advertencia para el secretario de Energía, Ed Miliband, y los laboristas, a medida que se acercan al final de su primer año en el poder, sin duda se puede encontrar en este remoto pueblo de Extremadura, donde 3.000 personas están a punto de quedarse sin trabajo.

Grandes paralelos en materia de energía

En materia de energía, los paralelismos entre España y el Reino Unido son sorprendentes, afirma The Telegraph. Según el diario británico, el Reino Unido solo podía soñar con el tipo de energía nuclear de la que España ha presumido durante tanto tiempo y que ahora se dispone a desechar. Durante el mandato de Ed Miliband, los planes para una nueva central nuclear en Anglesey se han puesto en duda, y la inversión de unos $400 millones prometida por los conservadores, que debía convertir al país en el primer productor comercial de combustible nuclear fuera de Rusia, se ha quedado por el camino.

Para el diario británico, los esfuerzos de Miliband por avanzar a toda velocidad hacia la descarbonización no parecen ir especialmente bien. El mes pasado, un análisis de BloombergNEF reveló que es probable que Miliband no alcance sus objetivos de energía eólica marina para 2030 debido a la falta de interés de los inversores. La semana anterior, un informe sugería que era cada vez más improbable que se cumpliera la afirmación de Miliband de que el consumo neto cero reduciría la factura energética en 300 libras para 2030.

Según The Telegraph, la cruzada del "cero neto" no sólo es cara, sino que también podría ser insegura. El mes pasado, Sir Richard Dearlove, antiguo jefe del MI6, advirtió de que el empeño del secretario de Energía por conseguir energía limpia para 2030 y cero emisiones netas de carbono para 2050 jugaba a favor de China, que proporciona gran parte de la tecnología necesaria para convertir la red británica a las energías renovables.

Irracional y problemático. Dos palabras que según The Telegraph, podrían aplicarse igualmente a diversas políticas gubernamentales tanto en Gran Bretaña como en España. Para el diario británico, si España es el canario en la mina de carbón (o el gorrión en la granja solar) en todo lo que respecta a la energía, basta con echar un vistazo a su enfoque sobre los impuestos, los crecientes problemas con los inmigrantes, las tasas de desempleo y el fracaso de la red ferroviaria, para ver que hay otras áreas muy afectadas por ocho años de Gobierno socialista - y que hay lecciones que Gran Bretaña tiene que aprender.

Redada fiscal contra las segundas residencias

Pobre de aquel que tenga éxito como para tener una casa de vacaciones, ya sea en Sotogrande o en Somerset, afirma The Telegraph. Según el diario británico, el Gobierno español está decidido a gravar a los ciudadanos extracomunitarios con un impuesto del 100% sobre la compra de viviendas vacacionales, en un intento de atajar la crisis inmobiliaria. Según The Telegraph, los extranjeros representan el 15% del mercado inmobiliario español siendo los británicos quienes poseen la mayor proporción.

Según Amsterdam & Associates LLP, los expatriados están siendo "desplumados" por las autoridades españolas. El bufete de abogados ha lanzado una campaña "Los carteristas fiscales españoles", en la que destaca las "punitivas reclamaciones fiscales" de las que son víctimas los extranjeros que han caído en la "trampa fiscal" que representa España.

Para John O'Connell, director ejecutivo de la Alianza de Contribuyentes, los laboristas parecen seguir la misma línea en la persecución de propietarios que poseen una segunda residencia.

O'Connell dijo a The Telegraph que en Reino Unido tener dos residencias parece que fuera "una señal de que eres particularmente malvado de alguna manera".

Lo que está ocurriendo en España debería servirnos de advertencia, afirma O'Connell. Impuestos como éste "envían una señal muy fuerte de que el país no está abierto a los negocios, que no celebramos el crecimiento y no fomentamos la prosperidad y la creación de riqueza".

Descomposición general

Según The Telegraph, la inflación ha persistido en España (aunque la tasa a 12 meses ha caído al 1,9% en los últimos meses), un problema que los opositores del Gobierno de Sánchez achacan al excesivo gasto público. En Gran Bretaña se han lanzado advertencias similares desde la pandemia.

Asimismo, el diario británico hizo referencia al 20 de mayo, cuando los servicios de telefonía fija y móvil dejaron de funcionar tras una actualización chapucera del sistema por parte de Telefónica, el gigante español de las telecomunicaciones.

The Telegraph también citó que días después de los apagones, el sistema ferroviario del país se sumió en el caos tras la sustracción de cable de cobre de cinco partes distintas de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, lo que provocó retrasos a más de 10.000 viajeros.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, dijo que eran escenas que "no corresponden a la cuarta economía de la eurozona", recogió el diario británico.

Crisis migratoria en aumento

En octubre, Sánchez dio a conocer sus planes para facilitar el asentamiento de inmigrantes en España. "España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre", dijo en el Parlamento, exponiendo una postura en desacuerdo con gran parte del resto de Europa.

Según The Telegraph, el año pasado, una encuesta de opinión mostró que la inmigración era cada vez más motivo de preocupación entre los españoles, y el 30% la consideraba uno de los principales problemas del país.

De acuerdo al diario británico, Alp Mehmet, presidente de Migration Watch UK, afirma "que las encuestas, investigaciones y estudios han demostrado sistemáticamente en Gran Bretaña que la migración global ha sido un coste fiscal neto desde los días anteriores a Tony Blair".

"Una y otra vez se han realizado estudios que demuestran que, en última instancia, la inmigración de bajos salarios y escasa cualificación que se ha producido en la mayoría de los países europeos supone un coste para el contribuyente. No veo que en España sea diferente a nuestra experiencia aquí", afirmó Mehmet.