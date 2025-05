Una de las opositoras venezolanas rescatadas de le embajada de Argentina aseguró que la Administración Trump “sabe lo que tiene que pasar en Venezuela”

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de mayo, 2025

En el noticiero de Voz News, la productora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la opositora venezolana, periodista y coordinadora de comunicaciones del partido Vente Venezuela, Claudia Macero, quien fue una de las personas rescatadas de la embajada de Argentina en Caracas. Durante la entrevista, ambas conversaron sobre la posición de la Casa Blanca con respecto al régimen del dictador socialista Nicolás Maduro, así como también sobre la angustia y el desasosiego que tanto Macero como los otros cinco miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado vivieron al estar más de un año resguardándose en la sede diplomática.

“Yo no puedo dar detalles de la operación, pero lo que sí puedo decir es que nosotros agradecemos la claridad no solamente del secretario Marco Rubio sino del Gobierno de Donald Trump. Yo debo decir que ese encuentro fue tranquilizante y esclarecedor porque tiene perfectamente identificado la amenaza que representa el régimen de Maduro no solamente para los venezolanos sino para Estados Unidos y para el Gobierno de Estados Unidos. En ese sentido yo agradezco mucho y creo que el hecho de ser latino en el caso del secretario ayudo mucho, porque entiende perfectamente lo que está pasando en la región y sabe lo que tiene que pasar en Venezuela para que no solamente seamos libres nosotros sino la región”, señaló Macero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.