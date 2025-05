Ucrania insta a los líderes mundiales a boicotear el Desfile del Día de la Victoria en Rusia: “No son los liberadores de Europa”

Publicado por Agustina Blanco 7 de mayo, 2025

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania emitió un comunicado este martes exhortando a los jefes de Estado y líderes mundiales a abstenerse de asistir al Desfile del Día de la Victoria, organizado por Rusia el próximo 9 de mayo en conmemoración de la rendición de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la Federación Rusa ha confirmado la asistencia de hasta 29 líderes internacionales al evento.

Por su parte, Ucrania subraya que la actual guerra “cruel y no provocada” desatada por Rusia contra su pueblo, iniciada en 2022, deslegitima la participación en una celebración que Rusia utiliza para proyectarse como “liberadora” de Europa.

El texto destaca el papel histórico de Ucrania como una de las “naciones victoriosas sobre el nazismo” durante la Segunda Guerra Mundial, recordando que el país “ha pagado un alto precio por la paz y la libertad en Europa”.

El Ministerio ucraniano detalla las graves consecuencias del conflicto actual, acusando a las tropas rusas de cometer “cientos de miles” de crímenes de guerra, incluyendo el asesinato de 620 personas, heridas a casi 2.000 y el desplazamiento forzado de aproximadamente 20.000 niños ucranianos.

Estas acciones representan “atrocidades” no vistas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, lo que lleva a Ucrania a rechazar categóricamente la narrativa rusa de ser “liberadores”. “No son los liberadores de Europa, son ocupantes y criminales de guerra. Marchar con ellos significa compartir responsabilidad por los niños, civiles y soldados ucranianos, y no rendir homenaje a la victoria sobre el nazismo”, sentencia el documento.

Ucrania también critica la invitación de Rusia a personal extranjero, argumentando que busca “blanquear sus crímenes y justificar su agresión”. Por ello, el comunicado hace un llamado especial a los países que se declaran neutrales en el conflicto, advirtiendo que su asistencia al desfile rompería dicha neutralidad y sería interpretada como un respaldo implícito a las acciones rusas.

¿Quiénes asistirán al desfile?



Entre los líderes mundiales cuya presencia se espera en la tribuna de invitados destacan el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

Contexto del conflicto y reacciones internacionales



El llamado de Ucrania se produce en un momento de alta tensión, aunque el Kremlin anunció que un alto el fuego entrará en vigor a medianoche del 7 de mayo, con una duración de tres días. Sin embargo, Rusia advirtió que responderá “de inmediato” a cualquier ataque ucraniano durante este periodo, según informó la agencia Europa Press.

La asistencia confirmada de 29 líderes mundiales al desfile, a pesar de las súplicas de Ucrania, evidencia la polarización internacional en torno al conflicto. Mientras Ucrania busca aislar diplomáticamente a Rusia, el evento del 9 de mayo sigue siendo un escenario clave para que Moscú proyecte influencia global y refuerce su narrativa histórica.