Fetterman, hospitalizado tras una caída

Publicado por Just The News 13 de noviembre, 2025

El senador John Fetterman, demócrata de Pensilvania, fue hospitalizado el jueves tras una caída debida a un brote de fibrilación ventricular y se encuentra en observación rutinaria.

Según un comunicado del portavoz de Fetterman, publicado en X, "Durante un paseo matutino, el senador Fetterman sufrió una caída cerca de su casa en Braddock. Por precaución, fue trasladado a un hospital de Pittsburgh.

"Tras ser evaluado, se estableció que tuvo un brote de fibrilación ventricular que llevó a que el senador Fetterman se sintiera mareado, cayera al suelo y se golpeara la cara con heridas leves. El senador Fetterman dijo lo siguiente: "Si creían que mi cara tenía mal aspecto antes, esperen a verla ahora"", continúa el comunicado.

"Se encuentra bien y recibe observación rutinaria en el hospital. Ha optado por quedarse para que los médicos puedan ajustar su régimen de medicación. El senador Fetterman está agradecido a los paramédicos, médicos y enfermeras que le están atendiendo."

