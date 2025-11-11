'Archivos de corrupción de los Clinton': Bondi y Patel revelan nuevas pruebas sobre la fundación de la antigua primera familia

Publicado por John Solomon 11 de noviembre, 2025

La fiscal general Pam Bondi y el director del FBI Kash Patel han presentado al Congreso un nuevo alijo de documentos que muestran cómo la fundación de Bill y Hillary Clinton recaudó donaciones de intereses extranjeros y nacionales que buscaban influenciar en ella. Esto ha generado nuevas preocupaciones sobre si dichas pruebas se ocultaron a los fiscales federales que intentaron investigar las acusaciones de tráfico de influencias contra la familia Clinton hace una década.

Los funcionarios dijeron a Just the News que los documentos fueron transmitidos a la Comisión Judicial del Senado en los últimos días y detallan numerosos casos de extranjeros e incluso un contratista de defensa de EEUU tratando de ganarse el favor de los Clinton a través de donaciones a su organización benéfica familiar, incluso durante el mandato de Hillary Clinton como secretaria de Estado. Bill Clinton fue presidente de EEUU de 1993 a 2001.

Los funcionarios dijeron que algunas de las pruebas fueron señaladas por denunciantes que afirmaron que tales pruebas fueron ocultadas de una investigación de corrupción que estaba siendo llevada a cabo en 2015 por la oficina del fiscal federal de Little Rock, Arkansas, antes de que fuera cerrada por el Departamento de Justicia de la administración Obama.

Los documentos dejarán claro que hubo un esfuerzo "para obstruir las investigaciones legítimas sobre la Fundación, bloqueando la investigación real de los agentes de línea del FBI y los fiscales de campo del DOJ e impidiéndoles seguir el dinero", dijo un funcionario directamente familiarizado con los documentos.

Los funcionarios dijeron que han estado reuniendo las pruebas durante semanas y han bautizado los documentos como los "Archivos de corrupción Clinton".

Bondi y Patel esperan hacer públicos los documentos tan pronto como a finales de esta semana una vez que resuelvan algunos problemas de protección de las identidades de los denunciantes, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios dijeron que también esperan que esta semana se publiquen nuevas pruebas en la investigación de Arctic Frost dirigida por Jack Smith, incluidos nuevos contactos entre el fiscal especial que persiguió a Donald Trump y altos funcionarios como el exdirector del FBI Christopher Wray y nuevos detalles sobre cómo esa sonda trató de perforar la privacidad de los miembros del Congreso mediante la recopilación de sus registros telefónicos.

Just the News informó a principios de este año de que el FBI tenía tres investigaciones separadas sobre posibles acusaciones de pagos a la fundación Clinton, pero todas fueron cerradas después de que la vicefiscal general de Obama, Sally Yates, ordenara a los agentes "cerrarlas".

Los funcionarios dijeron que los nuevos documentos detallarán cómo agentes y fiscales de bajo nivel del FBI impidieron que la información llegara a los responsables de la toma de decisiones en las diversas investigaciones sobre la Fundación Clinton.

© Just The News