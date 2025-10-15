El condado de Los Angeles declara la emergencia por las redadas del ICE

Publicado por ben whedon 15 de octubre, 2025

La Junta de Supervisores del condado de Los Angeles votó a favor de declarar una emergencia por las redadas de inmigración de la Administración Trump en el área.

La votación de 4-1 se produjo mientras las fuerzas de seguridad federales continúan deteniendo a los extranjeros ilegales en el área de Los Angeles, informó The Associated Press. La ciudad fue escenario de importantes disturbios contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de este año, lo que llevó a la Administración Trump a desplegar a la Guardia Nacional.

La supervisora Janice Hahn dijo que "tenemos residentes temerosos de salir de sus casas, tenemos constituyentes contactando a mi oficina porque sus familiares nunca volvieron a casa y no saben si han sido llevados por el ICE o a dónde han sido llevados."

"Tenemos familias enteras que están en la indigencia porque sus padres o madres han sido detenidos en sus lugares de trabajo y no tienen manera de pagar su renta o poner comida en su mesa", agregó.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, han sido algunos de los críticos más destacados de la campaña contra la inmigración, aunque hasta ahora han hecho poco por disuadir a la Administración Trump de su política actual.

