El Congreso abordará la segunda 'Big Beautiful Bill' y el gasto en defensa tras las vacaciones de verano

Después de un receso de verano dominado por las históricas acciones ejecutivas del presidente Donald Trump, los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado regresan en septiembre para codificar en ley más de su reducción de la regulación, agenda de ley y orden dentro de un segundo paquete masivo de reconciliación que algunos llaman el Big Beautiful Bill No. 2.

También hay una buena dosis de trabajo por delante en política agrícola, gastos de defensa, integridad electoral y proyectos de ley de asignaciones.

"Hay muchas cosas nuevas en marcha", dijo a Just the News, No Noise la representante republicana Claudia Tenney, miembro del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. "Sólo estamos mejorando y haciendo las cosas más permanentes, consiguiendo la economía de crecimiento que necesitamos, alejándonos de algunas de las cosas que los demócratas han hecho con el exceso de regulación, continuando la lucha contra las recesiones, [y] el exceso de gasto".

Los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado volverán a Washington DC el 2 de septiembre tras un mes de descanso. Los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado buscarán fórmulas para sacar adelante la agenda del presidente Donald Trump con una estrecha mayoría.

Tenney dijo que gran parte de lo que la Cámara se centrará en conseguir que se apruebe tiene que ver con la independencia energética.

El administrador de la EPA "Lee Zeldin ha hecho un [trabajo] absolutamente innovador que va a liberar la energía estadounidense, lo que nos hace más poderosos y tener más influencia contra Putin y contra China y otros, y los hace más dependientes de nosotros", dijo.

Tenney dijo que la Cámara trabajará en la reconciliación "parte dos" cuando vuelvan a sesionar.

"Vamos a ver el paso dos de la reconciliación para terminar algunas cosas que no hicimos en el Big Beautiful Bill", dijo.

El Senado aprobó en julio el Big Beautiful Bill de Trump, que fue firmada por Trump el 4 de julio. La ley incluye componentes clave de la agenda de Trump en campaña, como no gravar las propinas, aumentar la financiación de la seguridad fronteriza y extender sus recortes fiscales de 2017.

El congresista Bryan Steil, republicano de Wisconsin, dijo que cuando el Congreso vuelva a sesionar, reintroducirá una legislación para reformar las leyes electorales de Estados Unidos, incluyendo prohibir a los estados contar las papeletas que lleguen después del cierre de las urnas el día de las elecciones.

"Estaremos reintroduciendo la legislación en las próximas semanas, presentando ese estándar de oro para los estados sobre cómo deben estar operando y manejando sus elecciones, y poniendo en mecanismos de aplicación para los estados que no cumplan con un estándar alto", dijo Steil al programa Just the News, No Noise. "La norma que creo que debería ser la más obvia es que las papeletas tienen que estar a la hora de cierre de las urnas".

El congresista Andy Biggs, republicano de Arizona, también está presionando para que el control de Trump sobre Washington DC se amplíe de 30 días a seis meses con el fin de reprimir la delincuencia en las principales ciudades.

En marzo, el Congreso aprobó una resolución de continuidad para mantener abierto el Gobierno durante seis meses. Sin embargo, la financiación de la ley expira el 30 de septiembre.

El Congreso tendrá que aprobar otra resolución de continuación para financiar al Gobierno durante otros seis meses o aprobar proyectos de ley de asignaciones regulares para evitar un cierre del Gobierno.

Los halcones fiscales del Partido Republicano, como los representantes Thomas Massie, republicano de Kentucky, y Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, se han opuesto a las resoluciones continuas, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha liderado la aprobación de muchas de ellas.

Hay doce proyectos de ley de asignaciones que financian al Gobierno y hasta ahora la Cámara sólo ha aprobado dos y el Senado ha aprobado tres este año.

El Congreso también tendrá que abordar el gasto en defensa para lo que queda del año fiscal 2025.

A principios de este año, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para asignar $851.900 millones en fondos discrecionales para defensa y $171.300 millones para la adquisición de armamento.

El plan de la Cámara choca con la propuesta del Senado, que supone un aumento de $22.000 millones respecto a la petición presupuestaria de la Casa Blanca, según Politico. Los planes se debatirán en el Senado en cuanto vuelva el Congreso.

Otro asunto que deberá abordar el Congreso, concretamente el Senado, son las sanciones a Rusia en medio de la guerra en curso en Ucrania. Senadores como Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, han impulsado sanciones y más ayuda a Ucrania. El senador republicano por Alabama Tommy Tuberville ha pedido a los líderes europeos que se impliquen más y a Estados Unidos que se distancie más del asunto, según NOTUS.

Es probable que los documentos relacionados con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein también lleguen al Congreso, ya que el Departamento de Justicia ha empezado a entregar archivos a los legisladores del Congreso.

Epstein murió en prisión en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual. Se declaró culpable de cargos similares a nivel estatal en Florida en 2008.

Massie anunció en las redes sociales que él y el representante Ro Khanna celebrarán una conferencia de prensa con las víctimas el 3 de septiembre para que puedan compartir sus historias.

"El 3 de septiembre a las 10:30 am ET, @RepRoKhanna y yo ofreceremos una rueda de prensa en el Capitolio junto a supervivientes de los abusos de Epstein y Maxwell - varias de las cuales hablarán por primera vez", escribió en X. "Las supervivientes merecen justicia y los estadounidenses merecen transparencia.

