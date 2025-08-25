Un nuevo análisis revela que el FBI subestima los incidentes en los que civiles armados detienen a tiradores activos

Un asistente sostiene una pistola Glock durante la Reunión Anual de la NRA. AFP .

Un nuevo análisis del Crime Prevention Research Center (CPRC) descubrió que el FBI ha subestimado el número de veces que civiles armados han detenido incidentes con tiradores activos en los Estados Unidos.

Según el FBI, los civiles detuvieron solo 14 de 374 casos de tiradores activos entre 2014 y 2024, lo que supone una tasa del 3,7%.

Pero el CPRC, un organismo de vigilancia de datos sin fines de lucro sobre temas de delincuencia, dijo que descubrió 561 incidentes durante el mismo período, con ciudadanos armados deteniendo 202 de ellos, o 36%. El CPRC dijo que el porcentaje saltó al 52,5% cuando se excluyeron los tiroteos ocurridos en "zonas libres de armas".

Según el CPRC, los datos del FBI son erróneos, en parte, porque en algunos casos los civiles que intervinieron figuraban como "guardias de seguridad", incluso cuando eran ciudadanos privados. El grupo también descubrió que los transeúntes armados que frustraron ataques no se contabilizaron si los sospechosos huyeron.

El FBI había clasificado el tiroteo de 2019 en la iglesia de White Settlement, Texas, en el que participó un feligrés que disparó y mató al pistolero, como desbaratado por un guardia de seguridad, aunque el hombre no era un profesional de la seguridad.

El CPRC también señaló que el FBI excluyó algunos casos que etiqueta como "disputas domésticas" o "asesinatos por represalias" de sus datos sobre civiles que detienen a tiradores activos.

Puedes leer el informe completo aquí.

FILE_4924.pdf

El presidente del CPRC, John Lott, dijo que los datos del grupo muestran que los civiles armados que detienen tiroteos son más comunes de lo que muestra la cobertura de los principales medios de comunicación.

Durante el tiroteo del centro comercial de 2022 en Greenwood, Indiana, Elisjsha Dicken, de 22 años, detuvo a un pistolero que mató a tres personas.

Reuters y CNN estuvieron entre los medios de noticias que se refirieron a la situación como "poco común".

"Por supuesto, los ciudadanos respetuosos con la ley que detienen estos ataques no son raros. Lo que es raro no son los ciudadanos que detienen estos ataques: son las noticias nacionales que lo cubren", escribió Lott.

El FBI ha dicho que sus informes sobre esta cuestión "no pretenden explorar todos los incidentes de tiroteos activos", sino que proporcionan una "comprensión de referencia".

Algunos argumentan que las prácticas de recopilación de datos del FBI pueden sesgar la opinión pública.

"El efecto cascada es increíblemente deletéreo", dijo Theo Wold, exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos. "Cuando la Oficina se equivoca tan sistemáticamente, condiciona todo el debate nacional".

Aun así, muchos estadounidenses creen que los ciudadanos armados son más eficaces a la hora de detener a tiradores activos.

Según una encuesta de 2022 Trafalgar Group, el 42% de los votantes dijo que los ciudadanos armados eran la mejor defensa contra los tiroteos masivos, mientras que el 25% dijo que era la policía local.

El FBI no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación.

© Just The News