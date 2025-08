La Casa Blanca de Trump 2.0 afina sus mensajes para desafiar las historias falsas y comprometerse con la cultura pop

Hay un tono notable y a menudo juvenil en los mensajes de la Casa Blanca en las redes sociales. Durante el segundo mandato del presidente Trump, su personal de comunicación se está centrando en contrarrestar la desinformación de los principales medios de comunicación y de los demócratas utilizando el zeitgeist cultural para recabar apoyos a las políticas de Trump.

Las frecuentes publicaciones indican un cambio hacia un enérgico, y a menudo centrado en los memes, enfoque de las redes sociales durante el segundo mandato de Trump, en claro contraste con el estilo más reservado de las administraciones anteriores, incluido su propio primer mandato. Lo que al principio parecía descarado ahora es mainstream, lo que permite a las empresas volver a formas fiables de marketing: gente sexy vendiendo productos, sin tener que disculparse.

Bromas fronterizas al descubierto

El Departamento de Seguridad Nacional se ha apresurado a desmentir los rumores que se han hecho virales en las redes sociales. Una preponderancia de estos vídeos virales y memes son difusión de desinformación y bulos que conducen al miedo y a conceptos erróneos sobre las operaciones del departamento. El domingo, el departamento publicó un vídeo en su cuenta X en el que corregía el expediente en primer lugar sobre, como se refirió a él la vicesecretaria adjunta del DHS, Lauren Bis, el "bulo de Taco Bell".

En julio, un bulo viral se propagó a través de TikTok cuando la abogada de inmigración Trisha Chatterjee falsamente afirmó que un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) le había proporcionado un número de teléfono de Taco Bell en lugar del correcto para ofrecer asistencia a sus clientes detenidos.

El Departamento de Seguridad Nacional no tardó en desmentir la historia, tachándola de invención y confirmando que no se había producido tal interacción. El DHS confirmó que se le proporcionaron múltiples vías para ponerse en contacto directamente con el ICE para resolver cualquier problema, pero la abogada no hizo ningún intento de ponerse en contacto con la agencia. Chatterjee, sin embargo, ha insistido desde entonces en que el incidente fue real, afirmando que debe haber sido una broma de un agente del ICE.

Bis, del DHS, también se refirió a un vídeo viral que afirma una conspiración según la cual Home Depot tiene un contrato con el DHS. En el vídeo, Bis aclara: "El DHS no tiene un contrato con Home Depot, y desde luego no notificamos a las empresas las operaciones de aplicación selectiva de la ley".

"Esta ridícula afirmación no es más que otro intento de desprestigiar a nuestros valientes agentes del ICE, que ya se enfrentan a un 830% de aumento en las agresiones contra ellos".

Bis también se dirigió a los miembros del Congreso que representan a ciudades santuario de todo el país, quienes denunciaron que se les denegó la entrada a un centro del ICE de Baltimore. "Esto es indignante. Estos son los hechos. Si estos miembros querían una sesión de fotos con los extranjeros ilegales criminales que apoyan, podrían haber programado simplemente una gira", dijo Bis.

Reclutamiento cultural de la Patrulla de Fronteras

La semana pasada, el universo liberal de las redes sociales cayó aún más bajo de lo habitual, distribuyendo vídeos en los que se describía el nuevo anuncio de American Eagle con la actriz Sydney Sweeney como "Nazi de m*erda," empujando eugenesia a favor de los blancos, y glorificación de la blancura.

En el anuncio, Sweeney dice: "Los genes se transmiten de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis vaqueros son azules". A continuación, un narrador dice: "Sydney Sweeney tiene unos genes estupendos".

El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. se sumó de inmediato al revuelo cultural y publicó un vídeo de reclutamiento con un narrador de voz grave que dice: "Nuestra unidad de patrulla a caballo tiene grandes genes. Unos genes capaces de resistir los paseos más duros. No es sólo lo que llevamos cada día. Está en nuestro ADN".

El Departamento de Defensa también aprovechó el revuelo con su propio y oportuno post en X en el que aparecía el Secretario de Defensa Pete Hegseth. El post muestra una foto de Hegseth saliendo de un avión del Departamento de Defensa vestido con una americana azul y vaqueros con el pie de foto "@secdef [Hegseth] tiene unos vaqueros estupendos".

La Casa Blanca aprovecha la cultura

No solo las agencias federales están capitalizando la cultura y los medios; la propia Casa Blanca también se está metiendo en la diversión.

La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva para reinstaurar el Presidential Fitness Test en las escuelas públicas, un programa introducido originalmente en 1966 y eliminado gradualmente en 2012 bajo la Administración Obama. La prueba, que incluye ejercicios como una carrera de una milla, abdominales y flexiones, tiene como objetivo abordar las preocupaciones sobre la obesidad infantil y promover una cultura de la forma física, con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., supervisando su aplicación.

Altas personalidades del mundo del deporte se presentaron en el Despacho Oval, entre ellos los golfistas profesionales Bryson DeChambeau y Annika Sorenstam, el kicker de los Kansas City Chiefs Harrison Butker, el ex linebacker de los New York Giants Lawrence Taylor y la leyenda de la WWE, Paul "Triple H" Levesque.

Aprovechando aún más el impulso cultural, la Casa Blanca publicó un vídeo con Paul "Triple H" Levesque interpretando su entrada característica de la pelea en la que se escupe agua fuera de la Casa Blanca, con la leyenda "¿Estás listo... para hacer que América vuelva a ser un país en forma?", y al ritmo de su tema "The Game".

En otro guiño a la cultura pop, tras el viaje de Trump a la cumbre de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en junio, el secretario general Mark Rutte se refirió al presidente Donald Trump como "papá" en un comentario desenfadado, respondiendo a la analogía de Trump de Israel e Irán como niños que luchan diciendo: "Papá tiene que usar a veces un lenguaje fuerte."

Rutte aclaró más tarde que no estaba llamando directamente "papá" a Trump, sino utilizando una metáfora sobre el papel de Estados Unidos en la OTAN. Sin embargo, la Casa Blanca corrió con el tema y publicó un montaje del viaje de Trump a la OTAN con la canción de Usher de 2010 "Hey Daddy (Daddy's Home)," con la letra "Daddy's home... Hey, hey, hey, Daddy,", en referencia al comentario de Rutte sobre su "papi".

Cambio cultural resultante: "Ser woke es para perdedores"

Tras el anuncio de Sweeney y la consiguiente reacción, cabía esperar una disculpa por parte de la empresa, American Eagle. Sin embargo, no sólo su declaración posterior sobre el frenesí no contenía una disculpa, sino que se adelantaron y compraron espacio en un vídeo envolvente en Times' Square para el comercial.

El lunes, Trump publicó en su cuenta de Truth Social: "Sydney Sweeney, una republicana registrada, tiene el anuncio "MÁS CALIENTE" ahí fuera... los vaqueros están "volando de las estanterías". Ve a por ellos Sydney!...Ser WOKE es para perdedores, ser republicano es lo que quieres ser". Tras el post las acciones de American Eagle se dispararon un 25%.

Dunkin' Donuts formó parte de la onda expansiva de la marea Sweeney. El famoso establecimiento de donuts y café lanzó un commercial el 29 de julio con Gavin Casalegno, un actor de Dallas de la serie de Amazon Prime, El verano en que me enamoré, que provocó reacciones violentas por atribuir su bronceado de "verano dorado" a la "genética".

Los críticos de TikTok y Reddit lo calificaron, como era de esperar, de dog whistle para los estándares de belleza blancos, estableciendo comparaciones con la polémica del anuncio de Sydney Sweeney. Dunkin' Donuts no se ha disculpado ni ha respondido a la polémica.

La cuenta X de Arby's ha causado más revuelo, ya que días después la empresa lanzó una campaña en la que aparecía la estrella de la WNBA Sophie Cunningham con una camisa que decía "Las Chicas Calientes comen en Arby's", que se hizo viral después de que ella la llevara a un partido, lo que dio lugar a una asociación con la marca y a más controversia en las redes sociales sobre lo que los detractores califican de cosificación de la mujer. La camiseta de $20 se agotó rápidamente y ni Arby's ni Cunningham se han disculpado.

Otro augurio de revolución cultural es el nuevo videojuego College Football '26 de EA Sports, que según se informa presenta el "Baile de Trump", el movimiento de baile característico de Trump cuando se escucha YMCA con la combinación de mover la cadera y chocar el puño. Numerosos jugadores de la NFL y de fútbol han realizado el movimiento como baile de celebración durante el juego.

