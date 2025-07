Las publicaciones en redes sociales desenmascaran los sentimientos anti-Trump de la oficial de la CIA que ayudó a redactar el informe de inteligencia sobre Rusia

La espía retirada de la CIA que dice haber dirigido el equipo que ayudó a redactar la controvertida evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en 2016 sobre la intromisión rusa en las elecciones ha llamado a Donald Trump "dictador" y a los partidarios de MAGA "nazis" - e insiste en que el ahora desacreditado dossier Steele "podría ser cierto."

Susan Miller, una oficial de contrainteligencia de la CIA recientemente jubilada, ha acudido a las redes sociales y a entrevistas en medios de comunicación en los últimos días para contar la historia de cómo fue elegida a dedo por el exdirector de la CIA John Brennan para liderar el equipo que ayudó a redactar el ICA a finales de 2016, exponiendo alegremente sus sentimientos anti-Trump.

Ha sugerido en repetidas ocasiones que Trump podría ser un "activo ruso" o un "activo del Kremlin" sin aportar ninguna prueba, a pesar de que informes recientes muestran que voces más tranquilas y menos políticamente motivadas de la comunidad de inteligencia en aquel momento pusieron en duda tales acusaciones, pero fueron acalladas por Brennan.

No hay pruebas, ¿pero "podría" ser cierto?

Miller también ha afirmado repetidamente en las últimas semanas que el dossier anti-Trump del exespía británico Christopher Steele podría ser cierto, a pesar de que el dossier lleva años siendo desacreditado por un fiscal especial, las investigaciones del Congreso e incluso la propia CIA.

También ha afirmado que algunos funcionarios dentro de la CIA -a quienes se negó a nombrar- habían querido que su equipo de la CIA declarara que la victoria de Trump era ilegítima debido a la injerencia rusa. Ella ha admitido que aunque el ICA no llegó a esa conclusión, ha sugerido que su equipo podría haber llegado a esa conclusión si hubiera podido encuestar a cada uno de los votantes para ver si habían sido influidos por la intromisión rusa.

Según la Universidad de California en Santa Bárbara, 136.787.187 personas votaron en las elecciones de 2016.

Miller también ha enviado mensajes contradictorios, diciendo que el equipo del ICA había encontrado "no colusión" cuando estaban escribiendo su evaluación a finales de 2016, e incluso afirmó que esta conclusión de "no colusión" quedó clara en el ICA. De hecho, la principal referencia del ICA a la colusión fue una cita directa a un anexo de dos páginas sobre el dossier Steele.

El ICA de 2016 fue redactado bajo la dirección del presidente Barack Obama y supervisada en gran medida por Brennan, el entonces director de Inteligencia Nacional James Clapper y el desde entonces despedido director del FBI James Comey. Se terminó en diciembre de 2016, con una versión desclasificada públicamente publicada a principios de enero de 2017 y una versión clasificada más extensa desclasificada y publicada la semana pasada.

Miller dijo que dirigió el equipo de redacción del ICA de 2016.

Las afirmaciones sobre la colusión de Trump, la intromisión rusa y el resultado de 2016 se difuminan en los desmentidos

Comey y el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe habían presionado en diciembre de 2016 para incluir el desacreditado dossier Steele en el ICA de 2016 sobre la supuesta intromisión rusa. El dossier se incluyó en un anexo de la evaluación y fue referido directamente en la versión más altamente clasificada del ICA.

Un informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes recientemente desclasificado y una reciente revisión de la CIA denominado informe de "lecciones aprendidas" por el actual director de la CIA, John Ratcliffe, criticó duramente a Brennan por unirse a fuerzas anti-Trump declaradas en el FBI al presionar para que se incluyera el dossier en el ICA de 2016. Esa inclusión se hizo a pesar de las objeciones de los expertos en Rusia de la comunidad de inteligencia de la Administración Obama.

Del mismo modo, el informe de la Cámara de Representantes también criticó duramente el fracaso en el oficio analítico detrás de la conclusión del ICA de que Putin había "aspirado" personalmente a ayudar a Trump a ganar en 2016.

Miller también ha dicho que no recuerda hechos básicos sobre la cronología del ICA, incluyendo cuándo fue elegido Trump por primera vez y cuándo la CIA y su equipo del ICA supuestamente recibieron por primera vez inteligencia clave sobre las motivaciones de Putin. Miller incluso olvidó si la inteligencia había llegado antes o después de la victoria de Trump.

Tampoco podía recordar si su equipo del ICA tuvo acceso a inteligencia sobre una directiva personal del propio Putin o no.

Miller tachó la revisión de las lecciones aprendidas de Ratcliffe de sicariato político y afirmó que nada de lo que decía era cierto, antes de admitir que las acusaciones clave del informe de Ratcliffe, incluida la de que Brennan insistió en que el dossier se incluyera en el ICA, eran probablemente exactas.

Miller dijo al podcast SpyTalk en julio que "dirigí el equipo del informe. ... Quería gente que dijera la verdad al poder". Sostuvo que "todos nosotros entramos con una mente completamente abierta" pero que "ellos [los rusos] definitivamente lo querían [a Trump]."

Los posts anti-Trump de Miller fueron desenterrados por Just the News después de que el presidente de la Junta Asesora de Inteligencia del Presidente, el ex congresista Devin Nunes, republicano por California, dijo Just the News que quiere asegurarse de que los espías que abusaron de sus poderes sean despojados de sus autorizaciones de seguridad.

El perfil de Miller en LinkedIn la cataloga como "Oficial Senior ... Retirado de la CIA con autorización completa".

Just the News hizo preguntas detalladas a Miller sobre sus afirmaciones de que Trump es un dictador y podría ser un activo ruso o del Kremlin, que los simpatizantes de la MAGA son nazis, que el dossier Steele podría ser cierto a pesar de haber sido desacreditado. Just the News también le preguntó sobre su clara parcialidad anti-Trump, si esa parcialidad puede haber influido en la redacción del ICA, cuál es su relación con una serie de firmantes de la carta sobre el portátil de Hunter Biden con los que había interactuado en LinkedIn, si creía que era irresponsable estar sugiriendo que el dossier Steele era legítimo, si reconocía que el dossier se citaba en el ICA, y si participó también en algún análisis relacionado con la influencia extranjera en las elecciones de 2020.

La declaración completa de Miller a Just the News fue la siguiente: "Yo era originalmente pro Trump y una republicana sólida desde que pude empezar a votar....Incluso voté por él en sus primeras elecciones. Sus comentarios son mezquinos y desinformados. Nuestra constitución limita al presidente a dos mandatos, Trump ya está hablando de un tercero. Me negué a incluir el dossier en nuestro informe porque no se podía corroborar. Siento arruinar tu visión de mí como un republicana de izquierdas que odia. Estuve en el extranjero durante una gira del 19 al 22. No sé [sic] nada sobre la carta del portátil, pero lo buscaré".

"El dictador" Trump y los "nazis" de MAGA

Miller ha utilizado su cuenta de LinkedIn para atacar repetidamente a Trump desde que dejó la CIA el año pasado.

The New York Times escribió un artículo en mayo titulado, "El FBI desmantela un escuadrón de élite de corrupción pública". ¿La respuesta de Miller en LinkedIn? "¡Esto es horrible! Una prueba más de que Trump es un dictador".

Miller también apoyó las analogías entre Trump y Adolf Hitler. Un artículo de ABC News de febrero decía que "El Servicio de Seguridad Diplomática está en el punto de mira de los despidos". Por qué es importante: Análisis". Un comentarista del Reino Unido dijo: "Sólo soy un británico (ya saben, esa pequeña isla frente a la costa de Europa que plantó cara a Hitler) pero tengo que decir que perjudicar al DSS equivaldría a pegarse un tiro en el pie." Miller respondió, "Sí....la analogía con Hitler no se nos escapa a muchos de nosotros.....tristemente....".

Miller se refirió a un intento en febrero de impedir que el director del FBI Kash Patel fuera confirmado como "un esfuerzo justo" pero que "me temo que caerá en saco roto." Ese mes, también un artículo del New York Times comentó sobre el grupo formado por el Departamento de Justicia, con Miller diciendo que "esto es aterrador para nuestra democracia".

The Washington Post escribió en marzo que: "Trump pone fin a un programa que rastrea secuestros masivos de niños ucranianos". Miller comentó, "Como si necesitáramos más pruebas de su falta de empatía .... y su alta estima por un dictador. Tiene envidia de dictador, claramente....".

Un artículo de The New York Times en mayo decía que la "CIA despide a un médico de alto nivel señalado por un activista de extrema derecha" El abogado Kevin Carroll citó el artículo, escribiendo: "'La demandante y su familia sufrieron una terrible injusticia sólo porque su buen servicio a nuestro país la convirtió en objetivo de un extremista político que la difamó y pidió el despido de su empleo e incluso su muerte', escribió el Sr. Carroll en su demanda."

Miller respondió: "Santo cielo. Como si necesitáramos pruebas de que los tipos MAGA son nazis que piden su muerte". Qué mal. Espero que esté bien".

Miller se refirió sarcásticamente a Trump como "Nuestro Querido Líder" a principios de este mes al criticar la decisión del Departamento de Estado de despedir a numerosos empleados. Ella dejó claro en un post de junio que "[yo] no soy fan de Trump".

"Esto es inquietante de hecho ...es terrible", dijo Miller en respuesta a un artículo de junio del New York Times sobre un viejo amigo del agente especial del FBI caído en desgracia Peter Strzok dimitiendo del FBI después de que dijera que el buró pretendía poligrafiarle sobre sus vínculos con Strzok.

Miller coincidió en febrero con los sentimientos de un comentarista que dijo que "la crueldad y el placer sádico es el punto de esta tripulación [Trump y Musk] ...lo más poco americano y antipatriota que se puede conseguir....". Miller respondió: "Yup".

A pesar de ello, Miller ha afirmado en repetidas ocasiones que es republicana, incluso en LinkedIn, donde dijo en junio que "soy republicana. No soy fan del Partido Demócrata". Miller también dijo a Times Radio a principios de julio: "sigo siendo una republicana registrada, voy a ser honesta, me gustan sus políticas más que las demócratas, y yo votaría por Trump si no fuera por algunas de sus acciones."

Miller sugiere repetidamente que Trump es un "operativo del Kremlin" basándose en chats de internet

La autodenominada jefa del equipo de la CIA ha sugerido en repetidas ocasiones que Trump es un "operativo ruso" o "operativo del Kremlin" -aunque no parece haber aportado pruebas de sus acusaciones.

"Hay un número de veces que está actuando como uno [un activo del Kremlin]", Miller dijo en una entrevista de Times Radio publicada a principios de julio. "Y doy un ejemplo en 2015, 2016, cuando mi equipo y yo estábamos escribiendo, encontrando en el papel, en nuestra inteligencia debería decir, que había pruebas claras de que los rusos estaban tratando de influir sobre el presidente Trump, hacia el presidente Trump ese año... Dentro de aproximadamente un mes después de que asumió el cargo, trató de meterme a mí y a mi equipo en la cárcel. Nos llevó a juicio. Todavía no sabemos cuál se suponía que era el delito, pero era acoso como mínimo."

Cuando se le volvió a preguntar directamente durante esa entrevista si Trump es un activo del Kremlin, Miller respondió: "He visto algunas cosas. Yo no - todavía estoy averiguando si es cierto o no. Pero sí, ha habido alguna información que ha estado por ahí que ha estado en la web y algunas otras cosas por el estilo que hacen parecer que él podría ser [...] Hubo alguna publicación quiero decir hace un mes o dos que hizo que sonara como que podría haber algo allí."

"Trump quiere ser muy parecido a Putin, una especie de presidente vitalicio. Creo que le gusta el poder que tiene Putin. Y eso es todo lo que puedo decir con seguridad ahora mismo", añadió Miller.

Miller dijo a The New York Times en marzo que Trump tiene "impulso de autócrata" y que "a Trump le gusta Putin porque Putin tiene control sobre su país. Y Trump quiere control sobre su país". John Sipher, un ex oficial de la CIA que firmó la tristemente célebre carta de Hunter Biden sobre el portátil elaborada por operativos de la campaña de Biden, comentó en LinkedIn en mayo que "no dar a Ucrania suficientes armas es malo. Ponerse del lado del Kremlin y joder a nuestros aliados es algo totalmente peor." Miller respondió: "John Sipher sí. Este presidente se está poniendo del lado de los rusos".

Un artículo de Mediaite en mayo titulaba "Trump ordena a Hegseth y Bondi que "determinen cómo se pueden usar los militares" en la aplicación de la ley nacional." Miller replicó: "Dios santo.. como si necesitábamos más pruebas de que Trump está enamorado de Rusia".

Un usuario publicó en LinkedIn en marzo que "el eje chino-ruso lleva librando una guerra contra nosotros más tiempo del que nadie puede imaginar". Otro usuario publicó un Photoshop burdamente hecho de Putin paseando a un Trump de tamaño infantil con una correa con el pie de foto que "Washington es ahora parte de él [el eje chino, ruso e iraní]". Miller respondió a la foto falsa con aprobación diciendo: "Sí... una imagen vale más que mil palabras, como se suele decir...".

Cuando se le preguntó si Trump era un agente ruso durante un episodio de mayo del podcast SpyTalk , Miller había dicho que ya en 2016 "recuerdo haber dicho, hey, no tenemos ninguna información sobre eso".

Miller también sugirió que Trump podría ser un operativo ruso en un documental del Canal 4 que se emitió este mes.

"¿Es Trump un activo? Si yo siguiera trabajando en la CIA hoy, volvería atrás y echaría otro vistazo. ... 'Operativo' - es una palabra cargada en el lenguaje del espionaje, básicamente. En la CIA, usamos la palabra [operativo] para significar totalmente reclutado - lo que significa que la persona sabe lo que está haciendo está mal, y está recibiendo algún tipo de beneficio fuera de él ", dijo Miller. "Si eso es de lo que estamos hablando, creo que él [Trump] podría serlo".

Miller dice repetidamente que el dossier Steele "podría" ser cierto pese a cualquier prueba

Miller se unió al SpyTalk podcast a mediados de julio, donde sugirió repetidamente que las afirmaciones de colusión en el dossier Steele podrían ser ciertas, a pesar de que el dossier ha sido desacreditado y desacreditado durante años. Los presentadores del podcast eran Jeff Stein y Michael Isikoff, este último un periodista que había citado a Steele como fuente en un artículo de Yahoo News en septiembre de 2016.

Dijo que: "habíamos mirado el dossier Steele, y el problema con él -puede ser cierto, no lo sé. La conclusión es..." Isikoff intervino para decir que "debería decir que nada en él, aparte de lo que ya estaba ahí fuera, ha sido nunca verificado tras años de investigación por parte de Mueller y otros." Miller respondió: "Cierto, pero, sí, pero, sí exactamente, pero la cosa es..." Isikoff preguntó entonces: "Entonces, ¿es responsable en este momento decir que podría ser cierto cuando no ha aparecido ninguna prueba que apoye nada de eso?".

Miller volvió a sugerir que el dossier podría ser cierto.

"Yo diría en este momento que no tenemos ninguna información nueva. Eso es lo esencial. Y el Dossier Steele salió a la luz, e insistieron en que se adjuntara al informe, y los que estábamos en el equipo dijimos: En absoluto. Porque no es que sea ... Tal vez, tal vez sea cierto. No lo habíamos mirado. No lo habíamos mirado. Esto llegó muy tarde. No lo habíamos mirado. No habíamos pensado en ello", dijo Miller. "No debería decir no lo habíamos mirado. Hubo gente que miró a ver si teníamos algo en nuestros archivos que pudiera corroborarlo. No teníamos nada en ese momento".

Isikoff le preguntó cuál era el argumento del FBI para incluir el dossier en el ICA.

"Creo que creían que el dossier Steele -bueno déjame retroceder. Les pregunté si tenían alguna información que corroborara lo del dossier Steele al mismo tiempo que hablamos con ellos. Y dijeron que no, pero que creían que era de buenas fuentes que probablemente sabían de lo que estaban hablando", dijo Miller.

"Y yo dije que es realmente difícil, A, cambiar el papel ahora mismo, y B, um, si vamos a usar ese dossier, tenemos que dejar esto y probablemente pasar otro año viendo si algo de esto es verdad".

Tras una pregunta de Stein, Miller dijo que "no estoy diciendo que se tratara de [inteligencia] deshonesta. Fue tan tarde que no lo hemos investigado en absoluto. Y no podemos decir con confianza alta, confianza media, confianza baja, ¿es cierto? Y en ese momento, no podíamos hacerlo".

Stein le preguntó si Comey estaba tratando de incluir el dossier en el ICA porque quería desprestigiar a Trump, y Miller aprovechó la oportunidad para volver a sugerir que el dossier podría ser cierto.

"No conozco lo suficientemente bien a Comey... No, no creo que fuera tanto que quisiera desprestigiar a Trump", dijo Miller. "Creo que era más que tenía la creencia de que podría ser cierto- que sentía que muy bien podría ser verdad. Y francamente, podría serlo. Nunca lo investigamos, porque ese no es nuestro trabajo, ya sabes, ese es el trabajo del FBI".

Más adelante en la entrevista, Miller volvió a sugerir que el dossier podría ser legítimo, diciendo: "No era algo de lo que pudiéramos encontrar ninguna prueba de que fuera veraz o real. Puede que fuera real. Sólo voy a decirlo: Quizá fuera real. No tengo la menor idea. Pero lo esencial es que no pudimos averiguarlo en su momento". Volvió a decir: "¿Podría ser real? Tal vez. Simplemente no lo sé".

Miller dijo que creyó a un funcionario de nivel medio del FBI en el equipo de redacción del ICA que le dijo: "Oye, ya sabes, el FBI ha echado un vistazo a esto, y no quieren firmarlo a menos que pongas esto al final del, ya sabes, como un apéndice". Miller dijo que "y eso es lo que hicimos". Miller dijo que creía que el anexo tenía un "párrafo encubridor" que decía algo así como: "Esto se ha incluido a petición del FBI. Esta información no ha sido examinada por este equipo en particular, o algo por el estilo. ... Esto se ha puesto para que los lectores lo revisen".

La afirmación de Miller sobre una advertencia es falsa. El "Anexo A" del ICA no contenía una línea que dijera lo que Miller afirmaba. Cerca de la parte superior del anexo, declaraba simplemente que "sólo tenemos una corroboración limitada de la información de la fuente [Steele] en este caso y no la utilizamos para llegar a las conclusiones analíticas".

Ella había dicho en un episodio de mayo del podcast SpyTalk que "miro hacia atrás ahora al dossier Steele y me pregunto, ¿nos perdimos algo? ... Tal vez. ... Trump está actuando, como mínimo, como un dictador, y está actuando como Putin. Y por eso me reservo mis pensamientos sobre eso ahora hasta que pueda averiguar si hay más información por ahí."

Afirma que infiltrados en la CIA querían declarar ilegítima la victoria de Trump en 2016

Miller afirmó en la entrevista que algunos dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos "estaban un poco enojados cuando salimos con lo que hicimos, porque esperaban que pudiéramos decir -no ellos, no todos ellos- había algunas personas que realmente esperaban que pudiéramos decir, 'y por lo tanto, Trump no es, ya sabes, el presidente', y otras personas querían que dijéramos, 'nada que ver aquí', y estaba entre eso".

Miller se niega rotundamente a decir quién en la CIA había estado presionando para llegar a una conclusión tan extrema.

Miller fue entonces preguntada sobre el informe de Ratcliffe, con Isikoff diciendo que Brennan esencialmente "puso su pulgar en la balanza".

"No lo hizo", respondió Miller. "Ni siquiera consultamos con Brennan hasta que le dimos la versión final. ... Sí le dijimos a Brennan lo que encontramos, y eso fue exactamente lo que dije: los rusos trataron de influir. No puedo decirle que estas elecciones tienen que repetirse de alguna manera porque no podemos decirle cuánta gente fue influenciada por esto". Y la gente quería que dijéramos eso", respondió Miller.

Isikoff volvió a preguntarle quién quería que dijera eso, pero Miller tropezó y dijo: "Oh, no me acuerdo. Había gente que... no voy a entrar en eso. Pero básicamente había gente que estaba como, um, no - en mi equipo decidimos ser directos - pero había algunos que estaban como, ya sabes, 'sí hay algo que ver aquí,' y hay otros que están diciendo 'nada que ver aquí' y nunca les pregunté por qué querían oír eso o ver eso, simplemente asumí que uno era de una parte y otro de otra, y realmente no me importó, porque decidimos estar absolutamente solos en nuestro proceso."

Miller también dijo en el podcast que Trump iba a por el equipo de la CIA "que se atrevió a escribir un informe que simplemente decía que los rusos trataron de influir en las elecciones hacia Trump, no podemos decirte si funcionó, y por lo tanto Trump es nuestro presidente, es lo que decía. ¿Y eso es un delito?".

Miller dice que la CIA sabía que no hubo colusión en 2016, pero afirma falsamente que la CIA dijo eso

Miller escribió en LinkedIn en junio que "Investigamos, y sí, los rusos lo intentaron, pero no pudimos probar que la operación de influencia funcionó y no encontramos colusión en ese momento entre Trump y los rusos y lo dijimos claramente en el documento."

En ninguna parte de ese ICA había tal declaración, y dejó ambigua tal conclusión, permitiendo que la narrativa echara raíces en los campos anti-Trump y los medios mainstream.

"El director de inteligencia nacional y la Casa Blanca están mintiendo, otra vez", también dijo Miller a NBC News durante el fin de semana. "Definitivamente teníamos la información para mostrar con alta probabilidad que el objetivo específico de los rusos era hacer que Trump fuera elegido".

Y añadió: "Al mismo tiempo, no encontramos ninguna colusión bidireccional entre Trump o su equipo con los rusos en ese momento."

Miller dijo que no fue entrevistada para la revisión de "lecciones aprendidas" de la CIA, diciendo al podcast SpyTalk en julio que "me reuní con otros miembros de mi equipo y todos estamos poniendo los ojos en blanco porque nada de eso era cierto".

"Mi equipo, nos habríamos marchado si Brennan nos hubiera estado diciendo: quiero que encontréis algo a favor o en contra de Trump. Absolutamente todos nos habríamos marchado", dijo Miller. "Yo nunca formaría parte de eso, ni tampoco mi equipo".

Isikoff señaló que "no te alejaste cuando [Brennan] te ordenó que lo incluyeras [el dossier] en el informe."

"Así que cuando nos dijo que quería añadirlo como anexo, um, y le hicimos notar que no habíamos tenido ninguna oportunidad de mirarlo... Lo pondremos como anexo, pero la clave es que no vamos a usarlo como ninguna pieza de nuestro análisis... No teníamos ninguna corroboración de la documentación de Steele en ese momento", respondió Miller.

Miller afirmó que: "lo de Ratcliffe" era "sí, al 100%" un golpe político de Ratcliffe, argumentando que "está haciendo la oferta de Trump para ir a por los que redactamos el ICA". Sin embargo, el jefe del equipo del ICA admitió que múltiples afirmaciones de la revisión de las lecciones aprendidas de la CIA eran ciertas.

Miller dijo que: "eso es cierto" cuando se le preguntó sobre la conclusión de la revisión de la CIA de que la participación del FBI en el ICA dependía de la inclusión del dossier y de que el FBI presionó repetidamente para entretejer referencias al dossier en el cuerpo del ICA.

"No fue a mí", dijo Miller. "Creo que fue entre Brennan y el director del FBI, debió ser".

La revisión de la CIA descubrió que el director adjunto de Análisis de la CIA había advertido a Brennan de que incluir el dossier en la ICA de cualquier forma ponía en riesgo "la credibilidad de todo el documento" en un correo electrónico del 29 de diciembre de 2016. Miller admitió que eso "es cierto".

El reciente memorando de la CIA también decía que: "Brennan mostró preferencia por la coherencia narrativa frente a la solidez analítica", y que Brennan estaba motivado por la conformidad general del Dossier con las teorías anti-Trump existentes, en lugar de por "preocupaciones legítimas".

Miller admitió que: "eso es probablemente cierto" también.

Dijo que: "sí fue [chantaje]" por parte de Comey para forzar la inclusión del dossier en el ICA, y que "ellos [el FBI] definitivamente estaban usando coerción, sí".

Miller no recuerda detalles importantes

Miller ha dicho en repetidas ocasiones que la inteligencia era abrumadoramente sólida en cuanto a que Putin había aspirado a ayudar a Trump a ganar las elecciones, incluso dijo a The Washington Post en julio que: "teníamos un acceso muy, muy exquisito. No hay duda".

Pero en su entrevista con el podcast SpyTalk este mes, Miller fue incapaz de recordar hechos básicos sobre la línea de tiempo, incluyendo cuándo fue elegido Trump por primera vez y cuándo la CIA y su equipo de ICA supuestamente recibieron por primera vez esta inteligencia clave sobre las motivaciones de Putin, olvidando incluso si la inteligencia había llegado antes o después de la victoria de Trump. Tampoco pudo recordar si el equipo de ICA tuvo acceso a la inteligencia sobre una directiva del propio Putin o no.

"Fue en los últimos días de la Administración Obama - fue en 2016 cuando nosotros, nosotros, um - 2016, 2017, supongo, es - ¿cuándo fue elegido Trump por primera vez, fue-?". Miller dijo, teniendo que ser dicho que fue en noviembre de 2016. "2016. Así que era 2015, 2016 cuando estábamos trabajando en esto".

Cuando se le preguntó sobre otros elementos clave, Miller cambió repetidamente su historia.

"Uh, habría sido, no puedo recordar fechas exactas ni nada, pero habría sido probablemente en el marco de tiempo de diciembre [2016] ... Sí. ... Sí '16, o incluso ... Sí '16 estoy diciendo, pero incluso noviembre o tal vez incluso antes. Lo que ocurre con estos informes es que los publicamos y dejamos que la gente los lea. Y así fue definitivamente en diciembre-aproximadamente que -o noviembre y diciembre diría yo- es donde estábamos trabajando en ello y tratando de investigar lo que podíamos encontrar".

Miller preguntó si el equipo de la CIA tenía información directa de una directiva del propio Putin. "Eso también nos lo preguntaron. '¿Creéis que Putin lo sabía?' Yo digo: 'Es una dictadura. Tenía que saberlo. ¿Sabes?" respondió Miller. Cuando Isikoff dijo que eso sonaba a juicio analítico más que a información directa, Miller volvió a tropezar y dijo que no lo recordaba.

"Sí, es... mmm, no puedo recordar si fue directo o analítico, pero la conclusión es 100% Putin estaba detrás. Porque si Rusia está tratando de influir en el presidente, ya sabes, en las elecciones, no va a ser un GS-13 en el Ministerio del Interior el que decida hacerlo, tiene que ir desde lo más alto, igual que sería para nosotros si estuviéramos haciendo esto en otro lugar".

Sus problemas con los hechos y los plazos se extendían incluso a quién era entonces el director de la CIA.

Miller dijo en una entrevista en julio con Times Radio que Trump dijo "gracias, Gina, por eso" después de que le informaran sobre el ICA en enero de 2017, mezclando aparentemente el hecho de que fue Brennan y no la futura directora de la CIA Gina Haspel quien informó a Trump sobre el ICA en la Torre Trump en enero de 2017.

Miller también publicó en LinkedIn en mayo que "la propia DCIA nos encargó hacer" el ICA. Brennan, era el director de la CIA en 2016. Haspel se convertiría en directora de la CIA bajo Trump.

Miller afirma que Trump, Barr y Durham "me pusieron a prueba"

Miller también ha afirmado que fue "enjuiciada" por el entonces fiscal general William Barr y el entonces consejero especial John Durham a instancias de Trump. Miller, de hecho, nunca fue acusado, ni llevado a juicio.

Miller afirmó a Times Radio en julio que Trump consiguió que Barr y Durham "nos abrieran un juicio". Dijo que fue entrevistada por Durham "durante ocho horas".

"Pasé ocho horas en juicio; otros miembros del equipo también tuvieron juicios, No inesperadamente, no se encontró nada delictivo, por supuesto, pero cómo demonios un US ATTORNEY no se le enfrentó y le dijo....no....no hay delito, así que no voy a acusarles", dijo Miller en LinkedIn en marzo.

"En lugar de eso, Barr siguió adelante con ello. Así que estoy preocupada ...no por mí/ mi equipo, ya que eso hace tiempo que pasó; sino por el hecho de que se cree por encima de la ley...pero dispuesto a manipular la ley".

Miller volvió a decir en junio que: "Trump me sometió a juicio....Denuncia penal tras la toma de posesión". No ha aparecido tal denuncia penal, y Miller no ha presentado copia de la misma.

"Saluda a León de mi parte"

Las publicaciones políticas de Miller en LinkedIn comenzaron en agosto de 2024 con elogios al exdirector de la CIA Leon Panetta -firmante de la infame carta del portátil de Hunter Biden - relacionada con su discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2024, donde la entonces vicepresidenta Kamala Harris recibió la nominación de su partido después de que el entonces presidente Joe Biden pusiera fin a su intento de reelección.

Jeremy Bash, exjefe de gabinete de la CIA y del Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo Obama, compartió un artículo del Washington Post en LinkedIn en agosto de 2024 titulado: "La política exterior de Harris está arraigada en el internacionalismo prodemocrático. Sólo hay que preguntar al ex secretario de Defensa Leon Panetta". Bash comentó: "Un análisis más del discurso del secretario Panetta en el DNC. En 7 minutos, expuso lo que está en juego en estas elecciones". Miller comentó, "¡Me encanta Panetta!" Bash también fue uno de los firmantes de la carta sobre el portátil de Hunter Biden.

Bash también compartió fotos suyas en el DNC con Panetta con el siguiente pie de foto: "En DNC2024, Beacon Global Strategies Senior Counselor, Leon Panetta, habló sobre las cualidades de Comandante en Jefe para nuestro próximo Presidente." Miller respondió, "Bonita foto....y saluda a Leon de mi parte....mi Director favorito POR SIEMPRE".

El Museo Internacional del Espía ha seleccionado a Miller para el "Premio a los Héroes Ocultos" de 2025, que está previsto que reciba a finales de este año. Muchos de los firmantes de la carta del portátil de Hunter Biden ayudan ahora a dirigir ese museo.

La biografía de Miller publicada en el sitio web del museo del espionaje afirma que fue "tanto jefa de división como jefa de estación varias veces en la CIA, subdirectora de la CIA para Contrainteligencia y jefa de misión supervisando el Centro de Misión de China antes de convertirse en subdirectora asociada de la CIA para Operaciones".

Miller dijo al podcast SpyTalk en mayo que "fui jefa adjunta del centro de misión de contrainteligencia y luego fui jefa. Y esto fue entre 2016 y 2020".

Ella declaró al podcast Global Intelligence Knowledge Network en abril que había sido oficial de casos de la CIA en la Unión Soviética y Rusia, y que fue jefa de estación de la CIA en Malasia tras el 11-S.

Miller contó al podcast que el director de la CIA de Biden William Burns visitó Israel en agosto de 2021 cuando ella era jefa de estación allí y que entonces le pidió que dirigiera el recién formado Centro de Misiones en China de la CIA, que era puesto en marcha oficialmente en octubre de 2021. Miller también dijo al podcast Cipher Brief en julio que Burns la reclutó para dirigir el centro de misiones en China tras visitar Israel.

Ella dijo a Times Radio a principios de este mes que era la jefa de la estación en Israel cuando Estados Unidos llevó a cabo su ataque contra el general iraní Qassem Soleimani.

Desde que se jubiló, Miller dijo al podcast que: "he estado haciendo algo de formación en las escuelas de la CIA".

