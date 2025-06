Trump pide un fiscal especial para investigar las elecciones de 2020

Publicado por Just The News | Ben whedon 20 de junio, 2025

El presidente Donald Trump pidió este viernes un fiscal especial para investigar el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

"Cero cruces fronterizos en el mes para TRUMP, frente a los 60.000 para el somnoliento y corrupto Joe Biden, un hombre que perdió las elecciones presidenciales de 2020 por ¡DISTANCIA!", publicó en Truth Social. "¡Biden fue groseramente incompetente, y la elección de 2020 fue un FRAUDE total! La evidencia es MASIVA y SOBRESALIENTE. Un fiscal especial debe ser nombrado. ¡No se puede permitir que esto vuelva a suceder en los Estados Unidos de América! ¡Que comience el trabajo! Lo que este corrupto y sus corruptos le han hecho a nuestro país en cuatro años es indescriptible. ¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!"

La petición de Trump de un fiscal especial se produce a raíz de informes del FBI de que China había conspirado para producir en masa permisos de conducir falsos para llevar a cabo un esquema masivo de papeletas falsas en las elecciones de 2020.

Funcionarios dijeron a Just the News que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) había capturado cerca de 20.000 licencias de conducir falsas en julio de 2020. Esas revelaciones han puesto en entredicho las afirmaciones del exdirector del FBI Christopher Wray de que no sabía de ninguna trama de injerencia extranjera antes de las elecciones.

Han reavivado aún más las propias afirmaciones de Trump sobre un fraude electoral a gran escala en 2020 que, según él, afectó a los resultados.

© Just The News.