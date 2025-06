Las investigaciones sobre el encubrimiento del covid se centran en la información militar inicial de que el virus fue creado por el hombre y escapó del laboratorio de Wuhan

Publicado por John Solomon 9 de junio, 2025

Una unidad de élite de científicos que trabajan para la Agencia de Inteligencia de Defensa concluyó tres meses después del comienzo de la pandemia que el covid-19 probablemente fue fabricado genéticamente y escapó de un laboratorio chino en lugar de evolucionar en la naturaleza como el Dr. Anthony Fauci afirmó, una revelación bomba en las investigaciones en curso sobre un posible encubrimiento de la inteligencia estadounidense.

"El pico de SARS-CoV-2 parece ser una quimera", declaraba una diapositiva de la presentación del DIA Centro Nacional de Inteligencia Médica del 25 de junio de 2020, utilizando los términos científicos para el virus COVID-19 y el término "quimera' para un patógeno de ingeniería genética que es una combinación de piezas de dos virus distintos.

El estudio, que utiliza un complejo análisis del genoma, también rastrea el proceso utilizado para crear el nuevo virus hasta un manuscrito anterior que el Instituto de Virología de Wuhan publicó una década antes. "Los puntos de ruptura coinciden con los identificados por científicos del WIV en 2008", decía la presentación.

"Las capacidades de biología molecular del WIV y la evaluación del genoma concuerdan con la hipótesis de que el SARS-CoV-2 era un virus creado en laboratorio que formaba parte de un banco de virus quiméricos... en el WIV que escapó de la contención", concluía el estudio.

Puede leer la presentación completa aquí.

6-20200625-SARS-CoV-2-Genome-Analysis (2).pdf

Informe suprimido durante años

El estudio, oculto durante mucho tiempo, fue publicado recientemente por las agencias de inteligencia estadounidenses al amparo de la Ley de Libertad de Información, una bomba que ahora está en el centro de las investigaciones en curso.

Al menos cuatro denunciantes han sido entrevistados en los últimos meses por la oficina del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, el organismo de control interno de la DIA y el FBI sobre los primeros hallazgos del Centro Nacional de Inteligencia Médica de la DIA y sobre si hubo un esfuerzo para evitar que esos sabuesos genéticos comunicaran sus pruebas a otras agencias de inteligencia, dijeron funcionarios del Gobierno a Just the News.

Un área de interés es si las agencias de inteligencia trataron de suprimir la investigación de la DIA de un comunicado muy público de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional del presidente Joe Biden en 2021 que evaluó que el covid tenía "igual probabilidad" de haber provenido de la naturaleza o de un accidente de laboratorio, dijeron los funcionarios. Ese análisis -denominado el "sprint de 90 días"- no hacía referencia explícita al análisis detallado que la DIA había ofrecido un año antes.

Los esfuerzos de los científicos de la DIA por incluir sus datos en el documento de los 90 días fueron desairados y sus ediciones fueron borradas, dijeron los funcionarios a Just the News.

El senador Roger "Doc" Marshall, republicano por Kansas, proporcionó recientemente al inspector general de la comunidad de inteligencia relatos detallados de los denunciantes, alegando que la investigación de la DIA fue suprimida intencionadamente de la revisión del ODNI.

"La evaluación del ODNI sigue siendo defectuosa. Los testigos afirman que durante la investigación dirigida por el ODNI, individuos en conflicto pueden haber censurado la inteligencia relacionada con el origen del laboratorio y, de ser cierto, esto señala una alarmante violación de la integridad en el proceso de investigación", escribió el senador en una carta de noviembre al IG revisada por Just the News.

Puede leer esa carta aquí.

2024.11.14-Marshall-LTR-to-IC-OIG_FINAL.pdf

El FBI investiga el encubrimiento del covid y los teléfonos de Fauci

El organismo de control de la comunidad de inteligencia respondió con una carta en enero confirmando la recepción de las denuncias de los denunciantes. Desde entonces, algunos de ellos y otros testigos han sido entrevistados por las oficinas de vigilancia del IC y la DIA, dijeron los funcionarios.

Por otra parte, Just the News informó de que el FBI tiene una amplia investigación criminal sobre el encubrimiento del covid, incluida una con sede en Cleveland que se centra en los orígenes del virus. Algunos testigos familiarizados con la evaluación de la DIA ya han estado en contacto con agentes del caso.

El director del FBI, Kash Patel, soltó otra bomba durante el fin de semana, confirmando que sus agentes habían obtenido los largamente buscados celulares pertenecientes a Fauci durante la pandemia.

La aparición de la investigación de la DIA es un giro inesperado en un drama de larga duración dentro de Washington en cuanto a por qué las agencias de inteligencia de EEUU - excepto el FBI y el Departamento de Energía - tardaron tanto en aceptar las pruebas que demostraban un posible accidente/fuga de laboratorio de una peligrosa investigación de ganancia de función dentro del Instituto de Virología de Wuhan había desencadenado la mortal pandemia. La CIA ha cambiado recientemente su valoración de que el covid-19 procedía probablemente de una fuga de laboratorio.

Una prueba fundamental que se ha hecho pública es la presentación realizada por John Hardham, un microbiólogo doctorado que trabaja en el Centro Nacional de Inteligencia Médica de la CIA y capitán de la Reserva Naval. Hardham trabajó anteriormente en la Oficina del subsecretario de Defensa para Programas de Defensa Nuclear y Química y Biológica.

La presentación de Hardham concluía que el pico de proteína del SARS-CoV-2 -más conocido como covid-19- "parece ser una quimera" que mostraba posibles signos de manipulación en laboratorio.

Una quimera se define como un "nuevo microorganismo híbrido creado mediante la unión de fragmentos de ácido nucleico procedentes de dos o más microorganismos diferentes en los que cada uno de al menos dos de los fragmentos contiene genes esenciales necesarios para su replicación", según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los detalles apuntan al laboratorio de Wuhan casi desde el principio

Hardham y otros investigadores señalaron que las técnicas necesarias para construir un segmento clave del virus covid-19 coincidían estrechamente con investigaciones anteriores realizadas en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV), el centro del que se sospechaba desde hacía tiempo que podía ser la fuente de una fuga en el laboratorio.

La presentación, que fue entregada por primera vez a la inteligencia militar en junio de 2020, mostraba que el WIV poseía las capacidades necesarias para insertar el dominio de unión a receptores del importante pico de proteína" que permite al virus entrar en las células humanas, citando su vasta base de datos de coronavirus de murciélagos y un historial de investigación de ganancia de función sobre el virus del SARS.

El científico también concluyó que el WIV había desarrollado un "Sistema de Genética Inversa" específico que podría haber sido empleado por el laboratorio para construir clones de coronavirus infecciosos insertando segmentos de genes para el pico de proteína sin dejar rastro en un proceso que se ha denominado "No See-Em."

En concreto, los "puntos de ruptura" en el código genético de covid-19 para el pico de proteína coinciden con los que se identificaron en un estudio de 2008 asociado al virus de la inmunodeficiencia humana. Ese estudio, citado por los científicos, como Ren, et. al fue producido por investigadores afiliados al laboratorio de Wuhan utilizado por WIV.

El 8 de marzo de 2021, el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, escribió una carta a Avril Haines, director de Inteligencia Nacional de Biden, y a otros funcionarios solicitando toda la información que las agencias poseyeran sobre nueve áreas específicas en torno al origen del covid-19. La solicitud debería haber dado lugar a que la agencia de inteligencia proporcionara la evaluación del origen de la NCMI de la DIA. Sin embargo, dicha información no se envió a Grassley.

Otras pruebas demostraron que los científicos de la DIA se mostraban escépticos ante las primeras conclusiones de que el covid-19 tuviera un origen zoonótico, es decir, que se propagara de forma natural a partir de huéspedes animales para infectar a los humanos. El Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de covid-19 descubrió que dos científicos de la agencia de inteligencia militar del Centro Nacional de Inteligencia Médica de la DIA eran autores de un documento de trabajo muy crítico con la tesis principal del origen zoonótico publicada a principios de ese año por un científico financiado por el NIH llamado Kristian Andersen en la revista Nature - y utilizada como principal prueba para que los medios de comunicación y otras agencias gubernamentales descartaran las teorías de las filtraciones de laboratorio.

Andersen ha sido objeto de investigaciones por parte del Congreso porque rápidamente afirmó que el covid-19 había sido fabricado por el hombre y luego se pasó a la teoría de la evolución natural.

Aunque no refutaban las conclusiones de Andersen et al, los científicos de la DIA concluyeron que las pruebas presentadas en el artículo de Nature "no demuestran que el virus surgiera de forma natural" y, de hecho, se basaban en varias suposiciones, como asumir las motivaciones de los investigadores chinos y confiar en la transparencia de la investigación china sobre trabajos anteriores.

Puede leer esa presentación de la DIA aquí.

un-argumento-contra-la-covid-natural-19-creación-copia-2.pdf

Los partidarios del doctor Fauci, que dirigió el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas durante la pandemia y durante décadas antes de ella, argumentaron que el origen más probable del virus fue un mercado húmedo donde se vendían animales peligrosos para la alimentación cerca de Wuhan alrededor de noviembre de 2019.

Pero funcionarios del gobierno dijeron a Just the News que la comunidad de inteligencia tenía vastas cantidades de evidencia clasificada durante años que disputaban la teoría de los orígenes naturales y apuntaban hacia una fuga de laboratorio de un patógeno hecho por el hombre antes de diciembre de 2019, incluyendo:

La primera muerte similar al covid-19 reportada en China ocurrió en septiembre de 2019, mucho antes del supuesto episodio del mercado húmedo . Ese detalle se hizo público recientemente en la exitosa demanda de $24.000 millones del estado de Missouri contra China por ocultar detalles de la pandemia;

ocurrió en septiembre de 2019, mucho . Ese detalle se en la exitosa demanda de $24.000 millones del estado de contra China por ocultar detalles de la pandemia; Las agencias estadounidenses tenían señales de inteligencia que indicaban actividad en el Instituto de Virología de Wuhan en octubre de 2019, lo que sugiere que se produjo una limpieza de peligros biológicos, apenas unas semanas después de que se informara de la primera muerte . Ese tipo de limpieza es consistente con una fuga de laboratorio;

en octubre de 2019, lo que sugiere que se produjo una limpieza de peligros biológicos, . Ese tipo de limpieza es consistente con una fuga de laboratorio; Algunos científicos asociados con WIV se enfermaron con covid-19 en el otoño de 2019 y fueron tratados en el área de Wuhan.

Varios atletas militares estadounidenses enfermaron con covid en los Juegos Militares Mundiales celebrados en Wuhan en octubre y noviembre de 2019;

celebrados en Wuhan en octubre y noviembre de 2019; Se identificó a algunos científicos de la WIV que trabajaban en los juegos militares de Wuhan como higienistas, levantando sospechas entre las agencias de inteligencia; y

entre las agencias de inteligencia; y China intentó informar al gobierno de Estados Unidos en diciembre de la secuencia de datos genéticos del virus covid-19, pero fue borrada por científicos de los NIH.

El senador Marshall también transmitió otra importante revelación al inspector general de la comunidad de inteligencia: Los espías estadounidenses habían obtenido pruebas clasificadas en 2021 de que China planeaba dos años antes desarrollar un coronavirus artificial casi idéntico al covid-19, también conocido en la comunidad científica como SARS2.

"La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos (IC) tuvo acceso clasificado en julio de 2021 a un plan de investigación propuesto que, de haberse completado, podría haber producido un coronavirus sintético en 2019 con la misma construcción única que el SARS-CoV-2 (SARS2)", señaló la carta de Marshall.

La comunidad de inteligencia, dividida sobre la causa de COVID

Algunas de las dudas de la DIA sobre los orígenes zoonóticos del virus eran publicadas por primera vez por The Wall Street Journal en diciembre de 2024 y Just the News en abril. En total, tres científicos de la DIA -Hardham, autor de la presentación; Robert Cutlip y Jean-Paul Chretien, autores del documento de trabajo- tomaron la iniciativa en la evaluación de la DIA.

Cutlip es un científico de la DIA de larga trayectoria con un doctorado en ingeniería biomecánica y que formó parte del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca durante la primera Administración Trump. Chretien es un médico de la Marina que anteriormente trabajó para la Casa Blanca en biodefensa.

El análisis detallado de la DIA falta en la evaluación de inteligencia de Biden, que trató de argumentar en contra de un virus de ingeniería genética.

"Además, el IC fue capaz de llegar a un amplio acuerdo en varias otras cuestiones clave. Juzgamos que el virus no fue desarrollado como arma biológica. La mayoría de las agencias también evalúan con baja confianza que el SARS-CoV-2 probablemente no fue diseñado genéticamente; sin embargo, dos agencias creen que no había pruebas suficientes para hacer una evaluación de cualquier manera", el resumen no clasificado de la investigación de 90 días dice.

"Los analistas de tres elementos del IC siguen siendo incapaces de unirse en torno a ninguna de las dos explicaciones sin información adicional, con algunos analistas favoreciendo el origen natural, otros un origen de laboratorio, y algunos viendo las hipótesis como igualmente probables", concluye también.

"El IC considera que no podrá dar una explicación más definitiva sobre el origen del covid-19 a menos que nueva información le permita determinar la vía específica del contacto natural inicial con un animal o determinar que un laboratorio de Wuhan manipulaba el SARS-CoV-2 o un virus progenitor cercano antes de que apareciera el covid-19", reza el informe resumido.

© Just The News