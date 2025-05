La DNI Tulsi Gabbard afirma que la política antiterrorista de la era Biden "debe terminar" y la califica de abuso de poder

Publicado por Just The News / John SoloMON 13 de mayo, 2025

La directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard dice que la mentalidad de la era de Biden de tratar a los conservadores y a los ciudadanos con opiniones discrepantes como terroristas domésticos era un "abuso de poder", señalando que ya no es operativo un memorando de 2021 que facultaba al FBI a investigar a estadounidenses por "comportamientos no delictivos".

Gabbard dijo a Just the News en un comunicado el lunes que ha puesto fin al enfoque de terrorismo doméstico de la Administración Biden que se utilizó para justificar la persecución de católicos conservadores, entusiastas de las armas y padres que protestaban contra las políticas de los consejos escolares.

De hecho, según los funcionarios, el terrorismo doméstico fue recientemente eliminado como amenaza principal de la evaluación de la amenaza nacional de la comunidad de inteligencia como un primer paso en esa transición.

La declaración de Gabbard se produjo después de que Just the News informó la semana pasada de que un memorando sobre la política de terrorismo doméstico de junio de 2021 memorando facultaba a agencias federales como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional a abrir investigaciones sobre estadounidenses únicamente si un agente creía que habían estado implicados en "comportamientos no delictivos."

La política, que se ocultó de la vista de los estadounidenses porque el documento estaba en su mayor parte clasificado durante los años de Biden, rebajó sustancialmente el décadas de que los agentes que abren una investigación deben tener un fundamento basado en una base razonable de hechos de que se ha cometido un delito.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional fueron autorizados por Biden a abrir una investigación basada en una mera preocupación y sin que el comportamiento tenga que ser de naturaleza criminal.

Después de que Gabbard desclasificara el memorando esta primavera, expertos legales y miembros del Congreso plantearon serias preocupaciones sobre el cambio, advirtiendo de que amenazaba los derechos y libertades civiles de los estadounidenses. Gabbard señaló en su declaración a Just the News que compartía esas preocupaciones.

"Disfrazado como un intento de frenar el terrorismo doméstico, el plan de Biden funcionaba en realidad como un manual del partido sobre cómo la Administración Biden armonizaría al Gobierno y a Inteligencia contra los estadounidenses de a pie cuya ofensa fuera apoyar al presidente Trump, o atreverse a discrepar u oponerse a sus políticas", dijo el máximo responsable de Inteligencia de la Administración Trump.

"Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, desclasifiqué y publiqué el documento, para que los estadounidenses pudieran ver la verdad sobre la armonización y politización de nuestro Gobierno por parte de la Administración Biden contra los estadounidenses. Este abuso de poder que viola nuestras libertades dadas por Dios y libertades civiles debe terminar", añadió Gabbard.

Funcionarios confirmaron que la Administración Trump ha abandonado las tácticas enumeradas en el memorando de 2021 elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional de Biden,

"La última Administración parecía más centrada en investigar a los estadounidenses por sus opiniones que en abordar la actividad criminal real", dijo el FBI en un comunicado de un portavoz. "Bajo un nuevo liderazgo, el Buró está revisando y modificando activamente sus directrices para garantizar que nuestros esfuerzos se centran donde deben estar: en hacer que Estados Unidos sea seguro".

Las directrices proporcionadas al Departamento de Justicia y al FBI bajo el mandato del presidente Joe Biden por el Consejo de Seguridad Nacional decían que las agencias debían "impulsar...acción ejecutiva y legislativa" para prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, frenar las "armas fantasma", vigilar a los miembros en servicio activo por posible terrorismo reclutamiento y "mitigar la xenofobia y los prejuicios".

La política de Biden también incluía un plan para contrarrestar la "desinformación xenófoba" como base para la investigación mediante la creación del programa "Junta de Gobernanza de la Desinformación" dependiente del DHS que fue discontinuado en 2022, tras ser ampliamente criticado como un sucedáneo"Ministerio de la Verdad" creado en nombre de la seguridad nacional. Nina Jankowicz, seleccionada para dirigir la junta, fue ampliamente objeto de burlas antes de que la junta fuera disuelta.

Durante décadas, los agentes del FBI han tenido que cumplir estrictos requisitos para abrir investigaciones criminales y de seguridad nacional, lo que se conoce como un "predicado". Antes del mandato de Biden, el predicado para una investigación completa requería "una base fáctica articulable" que "indique razonablemente" que se ha producido o está a punto de producirse un delito o una amenaza para la seguridad nacional, según las Directrices del Fiscal General para las Operaciones Domésticas del FBI.

Los legisladores expresaron su incredulidad de que tal cambio impactando las libertades civiles fuera hecho por Gabbard con tan poco aviso, elogiando al presidente Donald Trump y a Gabbard por desclasificar y dar a conocer el memo.

"No es sorprendente. Pero tiene razón, es chocante", dijo el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, presidente del poderoso Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo a Just the News. Parafraseando al expresidente Barack Obama, Johnson dijo: "Y de nuevo, las elecciones tienen consecuencias, y en este caso, es una muy buena consecuencia que ahora esto salga a la luz".

"Agradezco a Tulsi Gabbard que investigue qué ocurrió exactamente y divulgue esta información. Es importante que el público estadounidense entienda lo que le hace el Gobierno, cómo pisotea nuestros derechos constitucionales", añadió.

John Solomon es un galardonado periodista de investigación, autor y empresario de medios digitales que ejerce como director ejecutivo y editor jefe de Just the News.

