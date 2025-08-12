Taylor Swift anunció un nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl' ya está listo

Publicado por Diane Hernández 12 de agosto, 2025

La estrella del pop Taylor Swift anunció la pre-preventa de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, en publicaciones en su sitio web justo después de la medianoche de este martes.

Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, al explicar que la portada del disco será "revelada en una fecha posterior". Todo sucedió a las 12:12 a.m. del 12 de agosto.

Una advertencia también indica que la fecha de lanzamiento aún no se conoce y que el álbum se enviará antes del 13 de octubre.

"Quería mostrarles algo", dice la cantante en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa.

La artista adelantó los detalles del lanzamiento en un fragmento del pódcast New Heights de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de la NFL Jason Kelce, durante un capítulo que aún no se ha estrenado.

The Life of a Showgirl es el sucesor del álbum The Tortured Poets Department, que se publicó el año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

Desde 2021, Swift ha estado cumpliendo su promesa de regrabar sus seis primeros discos con el fin de recuperar los derechos sobre ellos.

En mayo, la ganadora de 14 premios Grammy, que mantenía una disputa con ejecutivos discográficos desde 2019 por la propiedad de su música, anunció que había comprado todo su catálogo por una suma no revelada.

La también compositora de 35 años batió récords con su gira Eras Tour, de casi dos años de duración. Recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, lo que la convirtió en el tour más lucrativo de la historia de la música.