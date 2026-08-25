El Bitcoin supera los $80.000 impulsado por la relativa debilidad del dólar y el respaldo regulatorio en EEUU
En la sesión asiática, la criptomoneda llegó a tocar máximos de unos $81.200, aunque posteriormente moderó su avance: la principal criptomoneda del mercado avanzó un 1,12% cerca de las 5:35 am y se situó en $79.812,50.
La criptomoneda de mayor capitalización de mercado volvió a rebasar este martes la cota de $80.000, un nivel que no alcanzaba desde mayo. El avance se produjo en un entorno de debilidad del dólar y de mejores expectativas legislativas en EEUU, mientras los inversores apenas reaccionaron a las nuevas amenazas comerciales de Washington contra los socios del régimen iraní.
El salto del bitcoin
En la sesión asiática, la criptomoneda llegó a tocar máximos de unos $81.200, aunque posteriormente moderó su avance: la principal criptomoneda del mercado avanzó un 1,12% cerca de las 5:35 am y se situó en $79.812,50.
Desde el miércoles ha recuperado casi una cuarta parte de su valor, impulsada por el respaldo del presidente Donald Trump a la Ley CLATITY, el proyecto destinado a regular las monedas digitales en EEUU.
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El dólar bajo presión
El descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses, tras el anuncio del Tesoro el miércoles de un programa ampliado de compra de deuda, ejerce presión sobre la divisa estadounidense.
Chris Beauchamp, de IG, señala que las repercusiones de esta intervención "reavivan el fantasma de una mayor devaluación del dólar", aunque este conserva su posición como moneda dominante.
La inquietud por la deuda federal beneficia a activos alternativos como las criptomonedas y el oro, si bien el metal precioso retrocedió ligeramente este martes.
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¿Qué es la Ley CLARITY?
Según el resumen oficial del Congreso, la norma obliga a registrar en la CFTC a las bolsas, brókers y dealers de materias primas digitales, establece requisitos de protección al cliente y de prevención del blanqueo de capitales, y permite ciertas exenciones de registro ante la SEC para ofertas en blockchains maduras. Aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2025 con amplio apoyo bipartidista, a agosto de 2026 sigue pendiente de tramitación en el Senado.