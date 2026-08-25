Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El Bitcoin supera los $80.000 impulsado por la relativa debilidad del dólar y el respaldo regulatorio en EEUU

En la sesión asiática, la criptomoneda llegó a tocar máximos de unos $81.200, aunque posteriormente moderó su avance: la principal criptomoneda del mercado avanzó un 1,12% cerca de las 5:35 am y se situó en $79.812,50.

Ilustración del bitcoin

Ilustración del bitcoinHans Lucas via AFP.

Carlos Dominguez
Publicado por
Carlos Dominguez

En:

La criptomoneda de mayor capitalización de mercado volvió a rebasar este martes la cota de $80.000, un nivel que no alcanzaba desde mayo. El avance se produjo en un entorno de debilidad del dólar y de mejores expectativas legislativas en EEUU, mientras los inversores apenas reaccionaron a las nuevas amenazas comerciales de Washington contra los socios del régimen iraní.

El salto del bitcoin

En la sesión asiática, la criptomoneda llegó a tocar máximos de unos $81.200, aunque posteriormente moderó su avance: la principal criptomoneda del mercado avanzó un 1,12% cerca de las 5:35 am y se situó en $79.812,50.

Desde el miércoles ha recuperado casi una cuarta parte de su valor, impulsada por el respaldo del presidente Donald Trump a la Ley CLATITY, el proyecto destinado a regular las monedas digitales en EEUU. 

El dólar bajo presión

El descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses, tras el anuncio del Tesoro el miércoles de un programa ampliado de compra de deuda, ejerce presión sobre la divisa estadounidense.

Chris Beauchamp, de IG, señala que las repercusiones de esta intervención "reavivan el fantasma de una mayor devaluación del dólar", aunque este conserva su posición como moneda dominante.

La inquietud por la deuda federal beneficia a activos alternativos como las criptomonedas y el oro, si bien el metal precioso retrocedió ligeramente este martes.

¿Qué es la Ley CLARITY?

La Ley CLARITY es un proyecto de ley estadounidense que busca crear un marco regulatorio claro para los activos digitales. Su objetivo principal es distinguir entre "materias primas digitales", cuyo valor está ligado a una blockchain, y los valores tradicionales, asignando la supervisión principal de las primeras a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y manteniendo la de la Securities and Exchange Commission (SEC) sobre los segundos.

Según el resumen oficial del Congreso, la norma obliga a registrar en la CFTC a las bolsas, brókers y dealers de materias primas digitales, establece requisitos de protección al cliente y de prevención del blanqueo de capitales, y permite ciertas exenciones de registro ante la SEC para ofertas en blockchains maduras. Aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2025 con amplio apoyo bipartidista, a agosto de 2026 sigue pendiente de tramitación en el Senado.

Recomendaciones

tracking