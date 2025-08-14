Los precios mayoristas repuntan en julio al mayor nivel en tres años

Publicado por Víctor Mendoza 14 de agosto, 2025

El índice de precios al productor (IPP) subió un 0,9% en julio, según el Departamento de Trabajo. Tras un junio sin cambios, el repunte del mes pasado fue mayor al esperado por los analistas. Es el mayor incremento global desde marzo de 2022.

El aumento en los costos de los servicios (1,1%) superó al de los bienes (0,7%), mientras las autoridades buscan evaluar los efectos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Reflejando el impacto de una inflación al productor, la Bolsa de Nueva York abrió a la baja. En las primeras operaciones, el índice Dow Jones cayó un 0,48%, el Nasdaq un 0,31% y el S&P 500 retrocedió un 0,30%.