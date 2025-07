La experta en economía, María Lorca-Susino, le explicó a Voz News cómo el ‘One Big, Beautiful Bill’ beneficiará a trabajadores y empresarios

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de julio, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó a la profesora de Economía en la Universidad de Miami, María Lorca-Susino, sobre diferentes aspectos del ‘One Big, Beautiful Bill’ del presidente Donald Trump. Durante la entrevista, la experta en economía manifestó su opinión sobre varios detalles del megaproyecto de ley del líder republicano, y explicó las consecuencias que este tendrá para la economía del país.

“Hay dos o tres aspectos de esta ley que son fundamentales, y creo que todo el mundo a estas alturas lo sabe, como es el reducir los impuestos en social security, todo lo que tiene que ver con las propinas, y también todo lo que tiene ver con el overtime. Esto ayuda a que la gente quiera trabajar más, porque sabes que al trabajar más el dinero que vas a ganar no lo vas a tener que pagar. […] Si tu eres un empresario, tu vas a poder descontarte el cien por cien de lo que se llama el expensing. Si tu has construido un anexo a tu fábrica, si tú has construido un cuarto de año nuevo, todo lo que tu hayas invertido para mejorar tu empresa lo vas a poder deducir al cien por cien”, comentó Lorca-Susino.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.