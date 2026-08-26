Los Bravos comienzan tramo decisivo con victoria sobre los Dodgers

Publicado por Williams Perdomo 26 de agosto, 2026

Los Bravos de Atlanta iniciaron con buen pie el tramo final de la temporada al imponerse 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles este martes en el Truist Park, en un partido que puede marcar el comienzo de una etapa determinante para sus aspiraciones de postemporada.

Según la MLB, el triunfo abrió un tramo de 31 partidos con el que Atlanta cerrará la temporada regular. Los Bravos llegaron al encuentro tras perder 10 de sus últimos 16 juegos, aunque previamente habían hilvanado una racha de ocho victorias consecutivas.

El momento decisivo llegó en la octava entrada. Matt Olson abrió el inning con un doble y, con dos outs, Ozzie Albies conectó un sencillo ante Tanner Scott para llevar a Olson al plato y colocar nuevamente a Atlanta por delante.

La ofensiva de los Bravos también había comenzado con fuerza. Atlanta produjo tres carreras en el primer inning ante Tyler Glasnow, quien realizaba su primera apertura desde que comenzó a lidiar con problemas en la espalda el pasado 5 de mayo. Mauricio Dubón, Michael Harris II y Albies participaron en la producción de esas carreras.

Por los Bravos, Bryce Elder trabajó seis entradas, en las que permitió ocho imparables, todos sencillos, y tres carreras. En el noveno episodio, el cerrador Raisel Iglesias consiguió el salvamento pese a permitir un triple de Shohei Ohtani para comenzar la entrada.

La victoria tuvo importancia adicional en la clasificación. Atlanta mantuvo una ventaja de 3,5 juegos sobre los Filis de Filadelfia, segundos en la División Este de la Liga Nacional, y quedó a tres juegos de los Dodgers en la pelea por el segundo mejor récord de la Liga Nacional, una posición que permitiría evitar la ronda de Comodines.