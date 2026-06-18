Los Knicks aceptan la invitación de Trump y serán el primer campeón de la NBA en visitar la Casa Blanca durante su presidencia

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de junio, 2026

Los New York Knicks se convertirán en el primer equipo campeón de la NBA en visitar la Casa Blanca durante cualquiera de las administraciones del presidente Donald Trump, luego de que el propietario del equipo, James Dolan, anunciara este miércoles durante una entrevista en la emisora deportiva WFAN que aceptaron una invitación oficial del mandatario republicano. “Acabamos de recibir una invitación de la Casa Blanca, la cual aceptamos. Todavía tenemos que definir los detalles y demás, pero sí, por supuesto”, dijo Dolan.

Durante la entrevista, el propietario de los Knicks también habló sobre su relación de larga data con Trump y destacó que fue él quien invitó personalmente al presidente a asistir al tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden el pasado 8 de junio. “Miren, invité al presidente a venir al partido. Es un amigo. Lo conozco desde hace 30 años y estoy muy orgulloso de llevar al equipo a la Casa Blanca”, afirmó.

Luego de las palabras de Dolan, un funcionario de la Casa Blanca le confirmó a la cadena NBC News que ya existen conversaciones con la organización y que se está trabajando para concretar la visita, al explicar que miembros de la Administración Trump “han estado en contacto con los Knicks y esperan recibir al equipo en una fecha que se determinará próximamente”.

Trump presenció el tercer partido de las Finales desde el palco privado de Dolan, acompañado por varios altos funcionarios de su administración, entre los que se encontraban el secretario de Transporte, Sean Duffy; el secretario del Interior, Doug Burgum; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino; y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin. Durante el partido, el cual terminó siendo la única derrota de los Knicks en la serie de cinco juegos contra los San Antonio Spurs, el mandatario republicano fue abucheado por una parte de los asistentes.

Tras la conquista del campeonato por parte de Nueva York, Trump celebró el logro en una publicación realizada el domingo por la mañana en Truth Social, donde felicitó a Dolan y a varias de las estrellas del equipo.