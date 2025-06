Alcaraz y Sinner: la consolidación de la nueva era del tenis

Publicado por Alejandro Baños 9 de junio, 2025

El tenis es uno de los deportes que dejó y dejará muchas de las mejores rivalidades de la historia del deporte. Recordados serán aquellos enfrentamientos entre Björn Borg y John McEnroe, el de Andre Agassi y Pete Sampras o la lucha a tres bandas entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. También en el cuadro femenino, memorable fue la disputa entre Chris Evert y Martina Navratilova o la de Steffi Graf y Monica Seles. Tras todos aquellos duelos, ahora han aparecido dos figuras que ya evidencian la consolidación de una nueva era sobre las pistas.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizaron la final de Roland Garros más épica de todos los tiempos, dando un espectáculo -durante 5 horas y 29 minutos, la final más larga de la historia del torneo- que únicamente pueden ofrecer los dos mejores tenistas del momento, dos nombres destinados a aparecer en la lista de leyendas del deporte. El resultado final fue de 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6 para el español.

Y ese show no fue solo por el juego desplegado, también por el espíritu competitivo y ese afán por ganar que demostraron en todos y cada uno de los puntos que disputaron sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier.

Alcaraz y los tres match ball salvados

El tenista español, de 22 años, dio un ejemplo al mundo: ante uno de los momentos más duros -deportivamente, hablando- a los que tendrá que hacer frente en su trayectoria, no agachó la cabeza, miró a los ojos de su rival y logró lo que parecía impensable que pasase. Porque Alcaraz no solo remontó, también esquivó la derrota hasta en tres ocasiones al salvar tres match ball, cuando el marcador señalaba un 6-4, 7-6, 4-6 y 5-3 (40-0) a favor del italiano.

"Es el partido más excitante que he jugado. Grandes momentos, malos momentos... Estoy orgulloso por cómo gestioné todo. Es el primer partido que remonto dos sets y es la mejor ocasión posible, una final de Grand Slam. Tenía que luchar y creer todo el tiempo. Todo lo que Jannik hacía al principio le salía; tiros a la línea, no cometía errores. Intenté continuar luchando y los ánimos de la gente fueron muy importantes. Sin ellos a lo mejor no hubiera sido capaz de remontar. En los momentos clave creo que tengo que ir a por ello, reaccionar sin miedo a los fallos. Todo se basó en creer en mí mismo, no dudar de mí. Por eso mostré mi mejor tenis en los momentos cruciales y en las situaciones difíciles", dijo Alcaraz al término de la final de Roland Garros.

Pero también hay que mostrar respetos y halagos a Sinner. Durante los dos primeros sets fue implacable: muchos de sus golpeos se convertían en puntos espectaculares. Pero el agotamiento físico acabó desgastando al italiano, de 23 años. Eso sí, no se le puede reprochar que no pelease por cada punto, como si su vida dependiese de ello.

"Estoy contento por haber propuesto ese nivel de juego, contento con mi torneo, pero evidentemente esta derrota duele. Era un partido de muy alto nivel, eso seguro, así que estoy feliz de haber participado. Pero el resultado es doloroso. Es en estos momentos en los que mi familia, la gente que me conoce, me ayuda de verdad. A veces soy yo quien les apoya y a veces soy yo quien los necesita. Como siempre he dicho, antes del inicio de mi carrera, jamás habría pensado que me encontraría en esta posición, no era ni siquiera un sueño, estaba tan lejos. Y hoy estoy aquí, jugando la final más larga de la historia de Roland Garros. Así que duele, pero, por otro lado, no puedes llorar eternamente por tu suerte", afirmó Sinner.