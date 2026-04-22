Publicado por Williams Perdomo 22 de abril, 2026

El francés Victor Wembanyama, de San Antonio Spurs, abandonó este martes el partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA frente a Portland Trail Blazers tras sufrir un golpe en la cabeza durante el segundo cuarto.

El pívot de 22 años y 2,24 metros de altura fue descartado para el resto del juego después de tambalearse y golpearse la cabeza contra el parqué tras chocar con Jrue Holiday, de Portland.

Wembanyama parecía aturdido mientras yacía en el suelo antes de levantarse lentamente y salir trotando de la cancha hacia el vestuario.

Los Spurs confirmaron después que Wemby fue ingresado en el protocolo de conmoción cerebral y no volvería a participar del juego.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson confirmó tras el final del encuentro, que su equipo perdió 106 a 103, que Wembanyama sí había sufrido una conmoción cerebral y que iba a "seguir el protocolo" previsto.

El francés deberá guardar reposo por al menos 48 horas.

Así, podría estar disponible para el tercer partido, el viernes en Portland, en caso de que los tests a los que sea sometido den resultados tranquilizadores, o ausentarse durante más tiempo.