Portland y los Sixers se agigantan de visitantes e igualan sus series ante San Antonio y Boston

Publicado por Williams Perdomo 22 de abril, 2026

Los Philadelphia 76ers y los Portland Trail Blazers ganaron el martes a domicilio ante los Boston Celtics y los San Antonio Spurs, respectivamente, e igualaron 1-1 sus series de primera ronda de los playoffs de la NBA.

La jornada se completó con la victoria en casa de Los Angeles Lakers contra los Houston Rockets, que contaron con el regreso de su estrella, Kevin Durant, ausente el sábado por lesión.

Wembanyama deja la cancha y San Antonio pierde con Portland

El francés Victor Wembanyama abandonó este martes el partido ante Portland Trail Blazers en el segundo cuarto tras sufrir un golpe en la cabeza, y los San Antonio Spurs perdieron 106 a 103.

El pívot de 22 años y 2,24 metros de altura dejó la cancha después de tambalearse y golpearse la cabeza contra el parqué tras chocar con Jrue Holiday, de Portland.

Wembanyama parecía aturdido mientras yacía en el suelo antes de levantarse lentamente y salir trotando de la cancha hacia el vestuario.

Los Spurs confirmaron después que Wemby fue ingresado en el protocolo de conmoción cerebral y no volvió a participar en este segundo partido de la primera ronda del Oeste.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson confirmó tras el final del encuentro que Wembanyama sí había sufrido una conmoción cerebral y que iba a "seguir el protocolo" previsto.

El francés deberá guardar reposo por al menos 48 horas.

Portland, dirigido por el brasileño Thiago Splitter, logró mantenerse en el partido y se repuso a una racha de 13 puntos consecutivos de San Antonio para iniciar el cuarto período.

Scoot Henderson fue el máximo anotador de Portland con 31 puntos, mientras que Donovan Clingan aportó 11 rebotes.

Una volcada de Robert Williams con 12 segundos para el final terminó convirtiéndose en un momento clave del cotejo, una jugada que pudo haber sido diferente de estar en la duela Wembanyama.

Devin Vassell tuvo una última oportunidad para igualar para los Spurs, pero su remate de tres se quedó corto ante la marca impecable del australiano Matisse Thybulle.

La serie se traslada al Moda Center, en Portland, Oregón, donde el viernes se disputará el Juego 3 y el domingo el Juego 4.

Wembanyama podría estar disponible para el tercer partido si los tests a los que sea sometido den resultados tranquilizadores, o ausentarse durante más tiempo.

Los Sixers ganan en Boston

Los Philadelphia 76ers silenciaron el TD Garden de Boston al vencer a los favoritos Celtics por 111 a 97 e igualar a un triunfo por bando esta serie de primera ronda de la Conferencia Este.

El bahameño VJ Edgecombe logró un doble doble de 30 puntos y 10 rebotes, y Tyrese Maxey agregó 29 unidades y nueve asistencias en la victoria de unos Sixers que ahora cuentan con el factor cancha a su favor.

La llave se traslada ahora a Filadelfia, donde los Sixers recibirán a los Celtics en el Wells Fargo Center el viernes para el tercer juego y el domingo para el cuarto.

El veterano Paul George, de 35 años, añadió 19 puntos en 35 minutos en cancha, con 4 rebotes, tres asistencias, un robo y un bloqueo.

Jalen Brown sacó la cara por Boston con 36 puntos anotados, convirtiéndose en el máximo anotador del partido.

Rockets caen en el regreso de Durant

Kevin Durant hizo su debut en los playoffs de la temporada 2025-26 en la derrota 101-94 de los Houston Rockets frente a Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena.

Durant, de 37 años, se perdió el primer partido de la serie por una molestia en su rodilla izquierda luego de un choque con uno de sus compañeros en un entrenamiento previo.