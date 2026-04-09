Champions League: el Atlético de Madrid asalta el Camp Nou y el PSG encarrila la eliminatoria ante el Liverpool

Publicado por Israel Duro 9 de abril, 2026

El Atlético de Madrid puso de cara la eliminatoria de Champions League ante el Barcelona tras asaltar el Camp Nou. El equipo de Simeone, que realizó un partido muy serio, se vio favorecido por la expulsión de Cubarsí al final de la primera mitad por derribar a Giuliano cuando avanzaba solo hacia portería y el golazo que anotó Julián Álvarez en el lanzamiento de esa falta. En el otro partido de cuartos, el PSG se impuso por 2-0 al Liverpool.

No fue un partido fácil para los colchoneros, en cualquier caso, con un Barça muy motivado y lanzado desde el primer momento a por la victoria. Algo que pronto demostró Marcus Rashford, que no tardó en poner a prueba a Musso con un latigazo que el arquero sacó bien.

El extremo inglés fue el hombre más incisivo de su equipo, apoyado en el joven Lamine Yamal, al que se vio menos que en otras ocasiones. El Atlético trató de solventar la presión azulgrana con velocidad, pero tendría que esperar hasta el filo del descanso para adelantarse en el marcador.

La carrera de Giuliano Simeone hacia la portería la cortó Pau Cubarsí con una falta al borde del área, que le supuso la tarjeta roja (44') tras revisar el VAR la jugada. Ante la evidencia de las imágenes, que demostraban que el extremo del Atlético se habría quedado solo ante Joan García, el colegiado se vio obligado a rectificar su decisión inicial de castigar con amarilla la acción.

Doble castigo letal al Barça: roja y 'picadura' de la 'Araña'

Julián Álvarez botó la falta desde la frontal, colocando el balón en la escuadra izquierda de Joan García para hacer el 1-0 (45'). La Araña, que ya había puesto a prueba a García con una rápida internada, anotó así su noveno tanto en esta edición de la Liga de Campeones.

Pese al doble golpe, los de Flick no bajaron los brazos y mantuvieron una presión intensa, pese a encontrarse con uno menos. Las entradas de Gavi por Pedri y de Fermín López por Robert Lewandowski, muy desaparecido, dieron aire y músculo al Barça, que siguió al ataque.

Musso tuvo que sacar una mano salvadora a un tiro de falta de Rashford desde la frontal (53'). El inglés ya había enviado poco antes un balón al lateral de la red tras correr con un balón bien filtrado por Lamine Yamal (50').

El segundo gol no hizo bajar los brazos al Barcelona

Aunque el empate parecía más cerca que el segundo tanto del Atlético, el italiano Matteo Ruggeri puso un balón al área pequeña donde apareció para rematar Sorloth (70'), que había salido poco antes por Ademola Lookman (60').

El gol fue un jarro de agua fría para el Barça, que siguió sin perderle la cara al partido, aunque no logró encontrar el gol.

La polémica: el Barça clama un posible penalti por mano de Pubill El técnico alemán del Barça, Hansi Flick, se mostró muy molesto por una controvertida jugada en la que el portero del Atlético, Juan Musso, sacó hacia Marc Pubill, que colocó el balón con la mano y pareció hacer un nuevo saque hacia su portero.



"No sé qué pasó cuando el portero inició la jugada y el defensa la frena con la mano y luego se sigue jugando. Para mí es una roja clarísima", dijo Flick, que se mostró satisfecho con el partido de sus jugadores, aunque les faltó "suerte": "Creo que jugamos bien en la primera parte y también en la segunda con uno menos, pero no tuvimos suerte".



Sin embargo, para Simeone, el árbitro simplemente aplicó el "sentido común" por la forma en que se produjo la jugada para no pitar penal. "Hoy fuimos muy contundentes y me pone contento por el esfuerzo de los futbolistas", añadió Simeone, aunque advirtió de que "vamos a tener un partido duro en casa".



Paseo del PSG en casa

El PSG tiene todas las cartas para lograr el pase a semifinales tras un duelo en el que fue muy superior al Liverpool, que buscaba revancha en su estadio tras haber caído con el campeón francés el año pasado en octavos.

El equipo dirigido por el español Luis Enrique trituró a unos jugadores de los Reds la mayor parte del tiempo reducidos a correr detrás del balón e intentar, de vez en cuando, alguna incursión a la contra.

Los circuitos de pase parisinos fueron tan precisos e inspirados que marearon a los hombres de Arne Slot, que en sus contadas ocasiones de salida de balón a menudo se vieron desbordados al ver cómo el rival más cercano se les echaba encima. Los parisinos recordaron con sus desmarques, regates y pases el nivel mostrado en la primavera de 2025, que les llevó a su primer título continental.

El gol de Désiré Doué (11'), que tras regatear se orientó hacia la portería antes de beneficiarse, en su disparo, de un desvío de Ryan Gravencherch, fue algo afortunado. Pero también la lógica implacable a la vista del balance de fuerzas.

Gol de genio de Kvaratskhelia

Ya en la segunda parte un pase láser de João Neves rompió varias líneas para encontrar en profundidad a Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano, ya autor de tres goles en octavos de final, jugó con la defensa y con el guardameta inglés para dejar la eliminatoria encarrilada con un gol de genio.

"Creo que tuvimos ocasiones de marcar más, hubo varios momentos en los que teníamos que haber marcado, pero está bien. Creo que el 2-0 es bueno porque tenemos que mantenernos concentrados en Anfield, sabemos que la atmósfera será genial", dijo Kvara.