El Este, al rojo vivo: cinco franquicias luchan por las dos últimas plazas de Playoffs

Brandon Ingram, jugador de los Toronto Raptors, contra los Miami Heat. Abril de 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 8 de abril, 2026

Mientras en la Conferencia Oeste ya se conocen las diez franquicias que acudirán a la postemporada -las seis que han entrado a los Playoffs de la NBA 2025/2026 de manera directa y las cuatro que tendrán que jugársela en el Play-In-, en el otro lado de la mejor liga de baloncesto del mundo aún queda un asunto pendiente.

Aunque sí han asegurado su presencia en la fase de postemporada, cinco franquicias de la Conferencia Este todavía no saben si tendrán que pisar el Play-In para entrar en los Playoffs o si lo harán de manera directa.

Hasta la fecha, los Atlanta Hawks (45 victorias y 34 derrotas) y los Toronto Raptors (44-35) serían las dos franquicias que avanzarían a los Playoffs sin necesidad de disputar el torneo del Play-In.

Ambas franquicias tienen muy cerca en la clasificación de la Conferencia Este a los Philadelphia 76ers (43-36), a los Orlando Magic (43-36) y a los Charlotte Hornets (43-37), aunque las opciones de esta última son más remotas debido a que disputaron ya un juego más que el resto.

Los que tendrán que luchar por estar en los Playoffs pasando por el Play-In son los Miami Heat (41-38), que se dirigen a su cuarta repesca consecutiva.

¿Qué juegos les quedan a cada franquicia? Atlanta Hawks:

​vs Cleveland Cavaliers (8 de abril)

​vs Cleveland Cavaliers (10 de abril)

​vs Miami Heat (12 de abril) ​

​Toronto Raptors:

vs Miami Heat (9 de abril)

vs New York Knicks (10 de abril)

vs Brooklyn Nets (12 de abril​)

​Philadelphia 76ers:

​vs Houston Rockets (9 de abril)

​vs Indiana Pacers (10 de abril)

​vs Milwaukee Bucks (12 de abril) ​

​Orlando Magic:

​vs Minnesota Timberwolves (8 de abril)

​vs Chicago Bulls (10 de abril)

​vs Boston Celtics (12 de abril) ​

​Charlotte Hornets:

​vs Detroit Pistons (10 de abril)

​vs New York Knicks (12 de abril)

Por otro lado, los Detroit Pistons (57-22) han finalizado en la primera posición de la clasificación de la Conferencia Este, seguidos de los Boston Celtics (54-25). Los New York Knicks (51-28) y los Cleveland Cavaliers (50-29) se disputan la tercera plaza.

Los Milwaukee Bucks (31-48), los Chicago Bulls (30-49), los Brooklyn Nets (20-59), los Indiana Pacers (18-61) y los Washington Wizards (17-62) quedaron fuera de los puestos de postemporada.

Todo definido en la Conferencia Oeste

Al otro lado de la mejor liga de baloncesto del mundo, los Oklahoma City Thunder (63-16), vigentes campeones de la NBA, han dominado y acuden a los Playoffs como líderes de la Conferencia Oeste. También lo harán los San Antonio Spurs (60-19), que realizaron una actuación notable en la temporada regular.

Además, a los Playoffs asistirán, de forma directa y desde la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets (51-28), los Los Angeles Lakers (50-29), los Houston Rockets (50-29) y los Minnesota Timberwolves (47-32).

De la Conferencia Oeste, los New Orleans Pelicans (26-54), los Memphis Grizzlies (25-54), los Dallas Mavericks (25-54), los Sacramento Kings (21-59) y los Utah Jazz (21-59) se despiden de esta campaña al término de la temporada regular, mientras que los Phoenix Suns (43-36), los Los Angeles Clippers (41-38), los Portland Trail Blazers (40-39) y los Golden State Warriors (37-42) clasificaron para el Play-In.