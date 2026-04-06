Cara y cruz para Celtics y Lakers

Publicado por Víctor Mendoza 6 de abril, 2026

Los Boston Celtics lograron este domingo su tercera victoria consecutiva al imponerse 115-101 sobre los Toronto Raptors, mientras que Los Angeles Lakers no pudieron ante una jornada histórica del novato Cooper Flagg.

Además de la victoria ante el cuadro canadiense, los Celtics siguen viendo actuaciones alentadoras de su principal figura, Jayson Tatum, quien ya cumplió con una milagrosa recuperación de una lesión de tendón de Aquiles y hoy anotó 23 puntos y 13 rebotes en 34 minutos.

Tatum, de 28 años, ha disputado 14 partidos durante la temporada 2025-26 en los que promedia 21,4 puntos, 9,9 rebotes y 5,1 asistencias.

Ganando ocho de los últimos diez partidos y a falta de cuatro juegos para el final de la temporada regular, Boston ya no aspira al primer lugar del Este que pertenece a los Detroit Pistons.

Jaylen Brown, otra de las figuras destacadas de Boston, anotó 26 puntos y fue máximo anotador del partido mientras que Nikola Vucevic regresó y disputó 13 minutos después de un mes de ausencia por una fractura en su mano derecha.

"Es bueno para nosotros encontrar formas de ganar, es bueno dominar partidos en la pintura", dijo Brown. "En el pasado, nos han criticado que dependemos mucho de los triples". Boston superó por un margen de 18 puntos a los Raptors en la zona pintada.

Por los Raptors, Ja’Kobe Walter fue el máximo anotador con 16 puntos, los canadienses se ubican en el séptimo lugar del Este, primero de clasificación al play-in y con opciones de superar a los Philadelphia 76ers en busca de la clasificación directa a playoffs.

LeBron James se rinde ante Cooper Flagg

Los Dallas Mavericks se inspiraron en una brillante actuación del novato Cooper Flagg para imponerse 134-128 sobre Los Angeles Lakers en el primer partido del cuadro angelino sin el esloveno, Luka Doncic.

Flagg, de 19 años y en su primera temporada en la NBA, terminó con una impresionante línea de 45 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.

El alero nacido en Maine se convirtió en el primer novato con partidos consecutivos con por lo menos 45 puntos desde Allen Iverson en 1987.

"Tengo toda la confianza pero debo hablar de mis compañeros y los entrenadores, ellos me ayudan mucho", dijo Flagg. "Estoy orgulloso de formar parte de este equipo, hemos batallado entre muchas lesiones".

Además, sus 96 puntos de los últimos dos partidos son la mayor cantidad para un novato desde los 111 de Wilt Chamberlain en 1960.

LeBron James, quien ha tomado la batuta ante la lesión de Doncic que lo dejará fuera por el resto de la temporada regular, completó un doble-doble de 20 puntos y 15 asistencias en 39 minutos.

"Es un jugador especial", comentó James sobre Flagg. "Parece que ama el deporte y está mejorando cada día, la liga está en buenas manos con los novatos de esta clase".

Jaxson Hayes desde el banco con 23 puntos y Rui Hachimura con 21 fueron los segundos mejores anotadores de los Lakers.

Con cuatro partidos por disputar, los Lakers (50-28) han asegurado el tercer lugar sin posibilidades de alcanzar a los Spurs (59-19) en el segundo

Los Suns aún creen en evitar el play-in

Los Phoenix Suns derrotaron 120-110 a unos eliminados Chicago Bulls y se mantienen en la pelea por el último cupo de clasificación directa a los playoffs de la NBA.

Actualmente en el séptimo puesto del Oeste, Phoenix necesita ganar el resto de sus partidos de la temporada regular y esperar un tropiezo monumental de los Minnesota Timberwolves para recuperar el déficit de tres juegos y medio para evitar el play-in.

El primero paso fue esta tarde en el United Center (Chicago) donde Devin Booker se convirtió en la gran figura anotando 30 puntos, incluidos tres triples.

"Hubo cosas buenas y malas", dijo el entrenador, Jordan Ott. "Ellos son un desafío importante, logramos mantenerlos fuera de la pintura y hemos encontrado la forma de ganar".

Los de Arizona se vieron abajo hasta por siete puntos en el primer cuarto pero lograron recuperarse en el segundo y no dieron vuelta atrás, impusieron condiciones en el complemento, incluida una racha de 11 puntos de manera consecutiva.

Tre Jones con 29 puntos y Leonard Miller con un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes destacaron por los Bulls.