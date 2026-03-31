Infantino: Irán jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026

El combinado nacional de Irán, antes de un partido. Imagen de archivo AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 31 de marzo, 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este martes que el combinado nacional de Irán estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que disputará sus tres juegos correspondientes a la fase de grupos en suelo estadounidense, tal y como determinó el sorteo celebrado en diciembre del año pasado.

"Irán estará en la Copa Mundial de la FIFA", dijo Infantino a AFP. "Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento. He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien".

A raíz del inicio del conflicto en Oriente Medio, uno de los temas más mediáticos ha sido si Irán acudiría a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su boleto lo consiguió gracias a la fase previa, por lo que no necesitó, tan siquiera, acudir al repechaje.

En un primer momento, el presidente Donald Trump dijo que el combinado nacional iraní podía acudir sin problemas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio.

"Son bienvenidos", afirmó Trump.

Sin embargo, debido a las posibles represalias que pudiesen sufrir todos los integrantes del combinado nacional de Irán, tanto los miembros del staff como los propios futbolistas, el presidente sugirió que no acudiesen al torneo. De hecho, las autoridades deportivas del régimen islamista dijeron que no irían a EEUU.

"Dado que Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad del combinado nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos", llegó a declarar el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, pidiendo, además, que cambiasen las sedes de sus juegos a México.

Ahora, con las últimas declaraciones de Infantino, parece que el asunto está zanjado e Irán irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado nacional iraní logró su boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026 hace unos meses tras superar la fase previa. Tiene programado disputar todos sus juegos de la fase de grupos en Estados Unidos: dos en Los Angeles -frente a Nueva Zelanda y Bélgica- y uno en Seattle -frente a Egipto-.

Además, tiene programado establecer su base en Tucson, Arizona.