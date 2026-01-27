Trump anuncia un aumento de aranceles a productos de Corea del Sur de hasta un 25%

Publicado por Diane Hernández 27 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció un incremento de los aranceles a los productos de Corea del Sur del 15% al 25%, una medida que afecta a sectores clave como vehículos, productos madereros y farmacéuticos, y que generó una respuesta inmediata del Gobierno surcoreano.

Tras el anuncio, Seúl convocó reuniones de emergencia para evaluar el impacto y definir una estrategia de respuesta. El ministro de Comercio e Industria, Kim Jung-kwan, quien se encuentra de visita en Canadá, participó de manera remota en los encuentros.

Trump comunicó la decisión el lunes a través de su red social Truth Social, donde argumentó que el Parlamento surcoreano no ha promulgado lo que calificó como un "histórico acuerdo comercial".

"Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, incremento los aranceles sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos", escribió el mandatario.

En un comunicado oficial, el Gobierno surcoreano afirmó que buscará transmitir a Washington su compromiso con la aplicación del acuerdo comercial, al tiempo que responderá "de manera tranquila y comedida".

La oficina presidencial surcoreana confirmó que Kim Jung-kwan viajará próximamente a Washington para reunirse con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, con el fin de abordar la disputa.

Un giro tras el acuerdo bilateral

El anuncio supone un aparente cambio de postura respecto al acuerdo comercial y de seguridad alcanzado meses atrás, tras una reunión entre Trump y el presidente surcoreano Lee Jae-myung en octubre. Ese entendimiento incluía promesas de inversión por parte de Corea del Sur y el mantenimiento de aranceles estadounidenses de hasta el 15%.

Según ese pacto, Estados Unidos había reducido los gravámenes sobre automóviles surcoreanos desde el 25%, nivel al que Trump ahora amenaza con regresar.

La industria automotriz representa cerca del 27% de las exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos, país que recibe casi la mitad de los envíos de vehículos surcoreanos.

Funcionarios de Seúl han sostenido que el acuerdo no requería aprobación legislativa al tratarse de un memorando de entendimiento y no de un tratado legalmente vinculante, aunque un alto cargo reconoció que el tema aún está siendo evaluado.