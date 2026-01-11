Wembanyama brilla en la derrota de los Spurs ante los Celtics

Publicado por Víctor Mendoza 11 de enero, 2026

Victor Wembanyama dio un paso al frente en la segunda mitad del sábado, anotando un salto decisivo con 1:33 por jugar y añadiendo la daga final en la victoria de los San Antonio Spurs por 100-95 NBA sobre los Boston Celtics.

La estrella francesa, que volvió a salir desde el banquillo para facilitar el regreso de los Spurs tras su lesión de rodilla, anotó 16 de sus 21 puntos en la segunda parte, a los que añadió seis rebotes y tres tapones.

"Mi mentalidad era que tenía que cerrar el partido", dijo Wembanyama sobre sus saltos decisivos, añadiendo que la victoria mostraba el carácter de los Spurs.

"Parecía que estaban jugando mejor al baloncesto que nosotros, pero nos mantuvimos ahí", dijo.

De'Aaron Fox anotó 21 puntos para San Antonio y Keldon Johnson añadió 18 puntos y 10 rebotes para que los Spurs iniciaran un viaje de tres partidos por carretera con la victoria en el choque de los segundos clasificados del Este y el Oeste.

Derrick White anotó 29 puntos y capturó nueve rebotes y Jaylen Brown añadió 27 puntos, ocho rebotes y siete asistencias para Boston.

En Detroit, Los Ángeles Clippers remontaron una desventaja de dos dígitos para endosar una derrota por 98-92 a los Pistons, líderes de la Conferencia Este.

Kawhi Leonard anotó 26 puntos y John Collins añadió 25 para los Clippers, que llegaron a ir perdiendo por 19 en la primera mitad y perdían 14 a principios del último cuarto.

Collins anotó un par de tiros libres para dar a los Clippers una ventaja de 93-92 con dos minutos restantes y James Harden alimentó Ivica Zubac para un mate y los Clippers se aferraron a la victoria.

Duncan Robinson anotó 20 puntos para liderar a los Pistons, que no pudieron contar con Cade Cunningham, Jalen Duren y Tobias Harris, así como con el renqueante Isaiah Stewart.

Por su parte, Donovan Mitchell anotó 28 puntos y repartió ocho asistencias para que los Cleveland Cavaliers se impusieran a Minnesota por 146-134.

Dos noches después de perder en Minnesota, los Cavs también tuvieron 24 puntos en tiros de 11 de 16 de Evan Mobley y 23 puntos desde el banquillo de Jaylon Tyson para superar a los Timberwolves.

"Se pusieron 12 arriba y respondimos, hicimos lo que teníamos que hacer y conseguimos la victoria", dijo Mitchell, destacando las mejoras respecto a la derrota del jueves.

"Hicimos ajustes", dijo. "Nos concentramos, marcamos e hicimos un buen trabajo. Mantuvimos el pie en el acelerador, ellos hicieron algunas carreras y nosotros continuamos como siempre."

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 25 puntos, mientras que Julius Randle sumó 22 y el reserva Naz Reid contribuyó con 23, encestando 5 de 6 intentos de tres puntos.

Andrew Nembhard anotó 29 puntos para llevar a los Pacers de Indiana a una victoria por 123-99 sobre los Heat de Miami.

Los Pacers ganaron por dos dígitos la mayor parte de la noche y ganaron su segundo partido consecutivo por tercera vez esta temporada.