El Manchester United destituye a Rubem Amorim

Publicado por Israel Duro 5 de enero, 2026

El técnico portugués Rubem Amorim deja de ser el entrenador del Manchester United, catorce meses después de llegar a Old Trafford, anunció este lunes el club, al día siguiente del enésimo mal resultado que aleja al equipo de la cabeza de la Premier League.

El extécnico del Sporting de Lisboa (40 años) no ha logrado durante su estancia en Mánchester devolver el prestigio a los Diablos Rojos, uno de los clubes más laureados del fútbol inglés, pero que en los últimos años no ha logrado grandes títulos.

"Es el momento adecuado para efectuar un cambio"

Con el Manchester United situado en la sexta posición de la Premier League (a 17 puntos del líder Arsenal) luego del empate del domingo en Leeds, la dirección del club tomó la decisión de cesar al técnico. Algo en lo que también ha pesado el desacuerdo entre Amorim y la directiva sobre la necesidad de fichajes en el mercado de invierno.

"Es el momento adecuado para efectuar un cambio. Esto dará al equipo una mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League", explicó la entidad en su comunicado. El United añadió que el exjugador Darren Flechter "se hará cargo del equipo" y se sentará en el banquillo el miércoles contra el Burnley, en partido de la 21ª jornada de la Premier League.

Un decepcionante paso por Old Trafford

Amorim llegó a Old Trafford en noviembre de 2024 y llevó al club a la final de la Europa League la pasada temporada, perdiendo contra el Tottenham en ese partido disputado en Bilbao (norte de España).

En el campeonato inglés, que el United ha conquistado en 20 ocasiones (récord compartido con el Liverpool), la última de ellas en 2013, el club acabó en la 15ª posición, por lo que esta temporada no disputa ninguna competición continental.