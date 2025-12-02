Juegos Olímpicos de Invierno 2026: los esquiadores rusos y bielorrusos podrán participar bajo bandera neutral

Publicado por Alejandro Baños 2 de diciembre, 2025

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAD), organismo que resuelve disputas legales en el ámbito deportivo, anuló la exclusión de los esquiadores rusos y bielorrusos de las competiciones internacionales, dando margen para que puedan participar, bajo bandera neutral, en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputarán en febrero de 2026 en Milán-Cortina (Italia).

En un comunicado, el TAD subrayó que si los deportistas cumplen con "los criterios" establecidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) respecto a que participen con el estatus de neutral, "deberían ser autorizados a participar en los eventos de clasificación" de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

"Los estatutos de la FIS protegen a los individuos contra la discriminación y exigen que la FIS sea políticamente neutral", remarcó el TAD, añadiendo que los deportistas rusos y bielorrusos habían sido excluidos "debido a su nacionalidad".

Ya en octubre, el organismo dictaminó que los atletas rusos y bielorrusos que disputan las modalidades de trineo puedan participar en competiciones internacionales.

Este nuevo fallo implica que aquellos deportistas rusos y bielorrusos que compiten en esquí alpino, esquí de fondo, esquí acrobático o snowboard -que son modalidades que representan más de la mitad de los podios en los Juegos Olímpicos de Invierno- puedan hacerlo, con la condición de representar a una bandera neutral, en Milán-Cortina en febrero.

Los deportistas rusos siempre han destacado en muchas de las modalidades deportivas de invierno, siendo una potencia, concretamente, en el esquí de fondo.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tendrán lugar del 6 al 22 de febrero, en una de las estaciones de esquí más reconocidas de los Alpes y del mundo.

La delegación estadounidense, a falta de que se realicen varias pruebas clasificatorias, no está completamente perfilada. Por ahora, la esquiadora Mikaela Shiffrin o los snowboarders Chloe Kim y Red Gerard son algunos de los que han asegurado su presencia en la cita olímpica.