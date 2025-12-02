NFL: los Patriots, al borde de los playoffs tras vencer a los Giants

Publicado por Williams Perdomo 2 de diciembre, 2025

Los resurgentes New England Patriots continuaron su marcha hacia los playoffs de la NFL el lunes con una demolición por 33-15 de los New York Giants en Foxborough.

El quarterback de los Patriots, Draye Maye, lanzó dos touchdowns y terminó con 282 yardas de pase en 24 envíos, con lo que New England mejoró a 11-2 en el liderato de la AFC Este.

Mike Vrabel, un veterano de la era Tom Brady-Bill Belichick, cargada de trofeos.

La victoria deja a los Patriots a un paso de volver a la postemporada después de perderse los playoffs durante las últimas tres temporadas.

El notable éxito de los Patriots esta temporada también llega después de campañas consecutivas de 4-13 en 2023 y 2024.

"Hemos estado intentando dar a estos aficionados algo por lo que animarse y eso es lo que hemos hecho", dijo Maye.

"Diez seguidos y aún nos queda trabajo por hacer.

"Tenemos grandes entrenadores, creemos mucho en este equipo. Creo que podemos hacer algunas cosas en el futuro, pero nos lo estamos tomando semana a semana y mirando hacia la semana de descanso", añadió Maye.

Los Patriots estaban casi fuera de la vista en el descanso, con las esperanzas de Nueva York de una remontada después del touchdown de Darius Slayton cerradas de golpe cuando Nueva Inglaterra encadenó 13 puntos sin respuesta.

Maye encontró a Kyle Williams para un touchdown de 33 yardas y Andy Borregales anotó dos goles de campo para poner a New England 30-7 arriba en el descanso.

Nueva York consiguió un touchdown de consolación de Devin Singletary en el último cuarto, antes de que el cuarto gol de campo de Borregales completara el marcador de los Patriots.