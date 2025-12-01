Young deslumbra y los Panthers derrotan a los Rams y los Bills a los Steelers

Publicado por Víctor Mendoza 1 de diciembre, 2025

Bryce Young lanzó tres touchdowns y los Carolina Panthers derrotaron el domingo 31-28 a los en forma Los Angeles Rams, con lo que la NFL lucha por los playoffs se aprieta.

El mariscal de campo de los Panthers, Young, que venía de una pobre actuación en una pésima derrota ante los San Francisco 49ers, lanzó dos atrevidos touchdowns en la segunda mitad en el cuarto down para dar a Carolina una valiosa victoria en lo que promete ser un agitado sprint final por los puestos de postemporada.

Los Rams, que ostentaban el mejor récord de la National Football Conference al llegar al duelo del domingo en Charlotte, tuvieron que lamentar errores en momentos clave.

El quarterback Matthew Stafford cedió una intercepción en el primer cuarto que el defensa de los Panthers Mike Jackson devolvió para touchdown antes de que un costoso fumble en el cuarto cuarto sellara la derrota de los Rams.

Esto dejó a los Rams con 9-3 en la cima de la NFC Oeste, mientras que los Panthers mejoraron a 7-6 para seguir pisándole los talones a los Tampa Bay Buccaneers en la NFC Sur.

Los Bucs se mantienen al frente de la división tras ganar 20-17 a los Arizona Cardinals.

Los Rams parecían a punto de ampliar su racha de seis victorias consecutivas a principios del último cuarto, cuando Stafford lideró un magnífico drive de touchdown de 89 yardas para ayudar a dar a los visitantes una ventaja de 28-24.

La anotación incluyó una asombrosa recepción a una mano del receptor de los Rams Puka Nacua que preparó un touchdown de carrera a corta distancia para Kyren Williams en la siguiente jugada.

Sin embargo, Young respondió con un touchdown de 43 yardas en el cuarto down para encontrar a Tetairoa McMillan, que dio a los locales lo que resultó ser una ventaja decisiva de 31-28 después de la última pérdida de balón de Stafford.

Young, la selección número 1 del draft de 2023 que ha luchado por encontrar una forma consistente en sus tres primeras temporadas en la NFL, dijo que nunca tuvo ninguna duda sobre intentar convertir sus dos pases de touchdown en cuarta oportunidad.

"Simplemente confío en mis chicos. No hay una gran conversación, ni un gran hoo-rah", dijo Young.

"Sé que estos chicos siempre están preparados... Sé quiénes son. Sé lo competidores que son. Pase lo que pase, siempre tendré confianza en ellos, así que eso nunca cambiará."

Rodgers golpeado, ensangrentado y magullado

Josh Allen y los Buffalo Bills se abrieron paso a marchas forzadas hacia una victoria en la carretera por 26-7 sobre Pittsburgh en una derrota que dejó al quarterback de los Steelers Aaron Rodgers ensangrentado y magullado.

Una mala tarde para Rodgers se resumió en un brutal sack de Joey Bosa de los Bills, que vio al veterano golpeado de cara contra el césped antes de perder el balón para permitir que Christian Benford de Buffalo corriera para un touchdown.

Con la victoria, Buffalo mejoró a 8-4 en la AFC Este, donde persiguen a los New England Patriots(10-2), que reciben el lunes a los New York Giants.

"Tenemos que encontrar la manera de ganar estos partidos de fútbol en esta fría noche de invierno contra un duro rival de la AFC Norte, y encontramos la manera", dijo Allen, quarterback de los Bills.

Denver, líder de la AFC Oeste, mejoró a 10-2 con una emocionante victoria 27-26 en la prórroga sobre los humildes Washington Commanders.

El linebacker de los Broncos Nick Bonitto selló la novena victoria consecutiva de Denver al rechazar el intento de conversión de dos puntos del quarterback de los Commanders Marcus Mariota en la última jugada.

El corredor novato de Denver, RJ Harvey, logró un touchdown de cinco yardas en la primera posesión de la prórroga. Mariota luego condujo a Washington 65 yardas en 11 jugadas en una unidad de puntuación coronada por un pase de TD de tres yardas a Terry McLaurin.

El entrenador de Washington, Dan Quinn, optó por ir a por dos puntos y una victoria en lugar de una patada de punto extra, pero Bonitto rechazó el pase de Mariota y los Broncos escaparon, sufriendo los Commanders su séptima derrota consecutiva.