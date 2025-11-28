NFL: los Bengals rompen su maldición frente a los Ravens en el Día de Acción de Gracias

Joe Burrow (Bengals), durante la temporada 2025-2026 de la NFL. Imagen de archivo Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 28 de noviembre, 2025

Los Cincinnati Bengals celebraron el Día de Acción de Gracias derrotando a domicilio a los Baltimore Ravens por 32-14 en el M&T Bank Stadium de Maryland.

Con este triunfo, los Bengals ponen fin a la racha de cuatro derrotas consecutivas en esta temporada y deja su récord en cuatro victorias y ocho derrotas.

Por su parte, los Ravens disponen del mismo número de juegos ganados que perdidos (6-6).

Además, la victoria cosechada en el M&T Bank Stadium de Maryland implica que los Bengals consiguen revertir la tendencia frente a los Ravens, que habían vencido en los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambas franquicias.

El regreso de Joe Burrow fue clave para los Bengals. El mariscal de campo -que estaba ausente por una lesión en el pie izquierdo y no jugaba desde la victoria frente a los Jacksonville Jaguars en la semana dos- completó 24 de los 46 pases que intentó y lanzó para 261 yardas y dos touchdowns.

Lamar Jackson, mariscal de campo de los Ravens, tuvo una noche gris, ya que completó solo 17 de los 32 pases que intentó y lanzó para 246 yardas.